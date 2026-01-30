Im Conference-Call zu den Apple Q1/2026 Geschäftszahlen hat Tim Cook betont, dass Apple in diesem Jahr „Innovationen, die es so noch nie gegeben hat“ auf den Markt bringen will – und zwar über die üblichen Produkt-Updates hinaus.

Tim Cook stellt „noch nie dagewesene Apple-Innovationen“ für 2026 in Aussicht

Klappern gehört zum Handwerk. So hat auch Apple in den letzten Jahren immer wieder Neuerungen und Innovationen in Aussicht gestellt. So deutlich wie gestern hat sich der Apple Chef Tim Cook allerdings selten geäußert.

Cook gab folgendes zu Protokoll

Wie ich eingangs bereits erwähnte, war dieses Quartal in vielerlei Hinsicht ein bemerkenswertes für Apple. Wir freuen uns auf all die Möglichkeiten, die uns das kommende Jahr bieten wird, um Innovationen zu präsentieren, die es so noch nie gegeben hat und die das Leben unserer Nutzer auf jedem Schritt bereichern werden. Angesichts der vielen spannenden Entwicklungen in den kommenden Wochen und Monaten bin ich fest davon überzeugt, dass unsere besten Leistungen noch vor uns liegen.

Konkrete Details nannte Cook zwar nicht, doch der Bericht wirft einige spannende Fragen auf, in welche Richtung diese „nie dagewesenen“ Neuerungen gehen könnten. Wir denken unter anderem an