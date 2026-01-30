Vodafone verpasst seiner Entertainmentplattform GigaTV eine Frischzellenkur und bringt ein Technik-Upgrade für die TV-Box GigaTV Home. Neukunden erhalten ab sofort die neueste Generation von GigaTV Home, die mit deutlich leistungsfähigerer Hardware ausgestattet ist.

Vodafone: Technik-Upgrade für die GigaTV Home

Vodafone verpasst GigaTV ein Technik-Upgrade. Mit leistungsfähigerer Hardware ausgestattet, unterstützt die TV-Box nun auch das dynamische HDR-Format Dolby Vision und sorgt für ein sichtbar intensiveres Fernseherlebnis. Ergänzt wird das Upgrade durch eine überarbeitete Fernbedienung mit hintergrundbeleuchteten Tasten, die insbesondere bei schlechten Lichtverhältnissen eine komfortablere und ergonomischere Bedienung ermöglicht. Auch das Design der TV-Box hat Vodafone modernisiert.

GigaTV bündelt klassische TV-Sender, Streaming-Dienste, Mediatheken und Video-on-Demand-Inhalte in einer einheitlichen Oberfläche. Die erste Generation der GigaTV Home brachte Vodafone im Mai 2024 auf den Markt. Zum Funktionsumfang zählen unter anderem Replay- und Timeshift-Funktionen für zeitversetztes Fernsehen, Cloud-Aufnahmen, eine TV-App für iOS und Android, intelligente Empfehlungen, eine Komfortsuche sowie Multiroom-Unterstützung.

Unverändert bleibt hingegen die GigaTV Home Sound. Dieses Modell verfügt zusätzlich über ein integriertes Soundsystem mit leistungsstarken Lautsprechern, das von den Akustik-Expert:innen von Bang & Olufsen klanglich optimiert wurde und ein raumfüllendes Dolby-Atmos-Erlebnis liefert.