Apple könnte schon bald von seiner gewohnten Herbst-Routine abweichen. Immer mehr Berichte deuten darauf hin, dass der Konzern seine großen iPhone-Releases künftig auf zwei Zeitfenster verteilen will. Nach Informationen von Bloomberg, The Information und Analyst Ming-Chi Kuo bestätigt nun auch Nikkei Asia diese Pläne.

Pro Modelle und Foldable zuerst

Laut den Quellen von Nikkei soll Apple in der zweiten Jahreshälfte 2026 zunächst das lang erwartete faltbare iPhone zusammen mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max auf den Markt bringen. Die Standard-Version des iPhone 18 würde dann erst in der ersten Jahreshälfte 2027 folgen. Auch ein überarbeitetes iPhone 18e soll in diesem Zeitraum erscheinen, wobei Nikkei dieses Detail nicht explizit erwähnt. Der Bericht nennt jedoch eine zweite Generation des iPhone Air, die sich in Apples Pipeline befindet. Allerdings soll der zweite Versuch des Air ebenfalls erst 2027 auf den Markt kommen.

Hinter der gestaffelten Strategie steckt wohl wirtschaftliches Kalkül. Steigende Preise für Speicherchips und Engpässe in der Lieferkette zwingen Apple dazu, die Ressourcen neu zu priorisieren. Ein Zulieferer-Manager erklärte gegenüber Nikkei, dass eine reibungslos funktionierende Lieferkette dieses Jahr eine der größten Herausforderungen darstelle.

Zusätzlicher Druck entsteht dadurch, dass einige Apple-Zulieferer ihre Kapazitäten verstärkt auf KI-Unternehmen wie Nvidia, Google und Amazon ausrichten. Apple selbst sprach während der Vorstellung der jüngsten Quartalszahlen am Donnerstag von Lieferengpässen beim iPhone. Gerade für das faltbare iPhone ist eine stabile Produktion entscheidend. Die Herstellung erfordert komplexere Fertigungstechniken und neue Materialien, weshalb das Unternehmen Produktionsprobleme vor dem geplanten Herbst-Launch unbedingt vermeiden muss.

Offiziell hat Apple bisher keine Änderungen am traditionellen jährlichen Release-Zyklus bestätigt.