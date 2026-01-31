Woran erkennt man, dass ein Monat endet und ein neuer Monat beginnt? Richtig, Disney+ gibt eine Ausblicke, welche Neuerungen Abonnenten auf dem Video-Streamig-Dienst erwarten können. Diese liegen nun für den Monat Februar 2026 vor.

Disney+: Das ist neu im Februar 2026

Disney+ hat die Neuheiten und Highlights für Februar 2026 bekannt gegeben. Der Februar steht ganz im Zeichen der Liebe und Disney+ bietet die perfekte Auswahl an romantischen Filmen für einen gemütlichen Valentinstag zu zweit oder mit Freunden. Von zeitlosen Klassikern bis zu modernen Liebesgeschichten ist für jeden etwas dabei. Egal, ob große Gefühle, humorvolle Geschichten – auf Disney+ gibt es Valentinstagsfilme für jeden Geschmack. Allerdings gibt es viele weitere Neuerungen.

Disney+: Neustarts

4. Februar

We Call It Imagineering – Staffel 1 (Disney) (OV/UT)

Die Muppet Show (Disney)

Beyond Paradise – Staffel 3 (Disney)

5. Februar

Ella McCay (Hulu)

6. Februar

Max und die wilde 7 – Die Geister-Oma

10. Februar

The Artful Dodger – Staffel 2 (Hulu)

11. Februar

The Scream Murder: A True Teen Horror Story – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)

13. Februar

Stay (Hulu) (Altersfreigabe 16+)

FXs „Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” (Hulu)

18. Februar

Die achte Familie: Sekizinci Aile – Staffel 1 (Hulu)

19. Februar

Girl on the Run: The Hunt for America’s most wanted Woman – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)

23. Februar

Paradise – Staffel 2 (Hulu)

27. Februar

Searchlight Pictures „In the Blink of an Eye” (Hulu)

Disney+: neue Katalog-Titel

1. Februar

Ich – Einfach unverbesserlich

Ich – Einfach unverbesserlich 2

E.T. – Der Außerirdische

Inglourious Basterds (Altersfreigabe 16+)

Notting Hill

Jerry Maguire – Spiel des Lebens

Jumanji

Die Hochzeit meines Besten Freundes

Grindhouse: Planet Terror

Jackie Brown

Kill Bill: Volume 1 (Altersfreigabe 18+)

Kill Bill: Volume 2 (Altersfreigabe 16+)

Reservoir Dogs – Wilde Hunde

Du & Ich und Alle reden mit

2. Februar

Hook

Schitt’s Creek – Staffel 1-6

18. Februar

Schloss Einstein – Staffel 20-23

Das Geheimnis des Totenwaldes – Staffel 1

Himmel, Herrgott, Sakrament – Staffel 1

20. Februar

Watching You – Staffel 1

28. Februar