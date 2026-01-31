Woran erkennt man, dass ein Monat endet und ein neuer Monat beginnt? Richtig, Disney+ gibt eine Ausblicke, welche Neuerungen Abonnenten auf dem Video-Streamig-Dienst erwarten können. Diese liegen nun für den Monat Februar 2026 vor.
Disney+: Das ist neu im Februar 2026
Disney+ hat die Neuheiten und Highlights für Februar 2026 bekannt gegeben. Der Februar steht ganz im Zeichen der Liebe und Disney+ bietet die perfekte Auswahl an romantischen Filmen für einen gemütlichen Valentinstag zu zweit oder mit Freunden. Von zeitlosen Klassikern bis zu modernen Liebesgeschichten ist für jeden etwas dabei. Egal, ob große Gefühle, humorvolle Geschichten – auf Disney+ gibt es Valentinstagsfilme für jeden Geschmack. Allerdings gibt es viele weitere Neuerungen.
Disney+: Neustarts
4. Februar
- We Call It Imagineering – Staffel 1 (Disney) (OV/UT)
- Die Muppet Show (Disney)
- Beyond Paradise – Staffel 3 (Disney)
5. Februar
- Ella McCay (Hulu)
6. Februar
- Max und die wilde 7 – Die Geister-Oma
10. Februar
- The Artful Dodger – Staffel 2 (Hulu)
11. Februar
- The Scream Murder: A True Teen Horror Story – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)
13. Februar
- Stay (Hulu) (Altersfreigabe 16+)
- FXs „Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette” (Hulu)
18. Februar
- Die achte Familie: Sekizinci Aile – Staffel 1 (Hulu)
19. Februar
- Girl on the Run: The Hunt for America’s most wanted Woman – Staffel 1 (Hulu) (OV/UT)
23. Februar
- Paradise – Staffel 2 (Hulu)
27. Februar
- Searchlight Pictures „In the Blink of an Eye” (Hulu)
Disney+: neue Katalog-Titel
1. Februar
- Ich – Einfach unverbesserlich
- Ich – Einfach unverbesserlich 2
- E.T. – Der Außerirdische
- Inglourious Basterds (Altersfreigabe 16+)
- Notting Hill
- Jerry Maguire – Spiel des Lebens
- Jumanji
- Die Hochzeit meines Besten Freundes
- Grindhouse: Planet Terror
- Jackie Brown
- Kill Bill: Volume 1 (Altersfreigabe 18+)
- Kill Bill: Volume 2 (Altersfreigabe 16+)
- Reservoir Dogs – Wilde Hunde
Du & Ich und Alle reden mit
2. Februar
- Hook
- Schitt’s Creek – Staffel 1-6
4. Februar
- Die Muppet Show (Disney)
- Beyond Paradise – Staffel 3 (Disney)
5. Februar
- Ella McCay (Hulu)
10. Februar
- The Artful Dodger – Staffel 2 (Hulu)
18. Februar
- Schloss Einstein – Staffel 20-23
- Das Geheimnis des Totenwaldes – Staffel 1
- Himmel, Herrgott, Sakrament – Staffel 1
20. Februar
- Watching You – Staffel 1
28. Februar
- Morbius (Marvel)
0 Kommentare