Nach der Einführung einer internen Nachrichtenfunktion im vergangenen Sommer baut Spotify das Feature nun weiter aus. Nutzer können Songs, Podcasts und Hörbücher künftig nicht mehr nur an einzelne Kontakte senden, sondern auch in Gruppenchats teilen.

Empfehlungen sollen in der App bleiben

Bisher wanderten Musikempfehlungen meist über externe Dienste wie WhatsApp oder Instagram. Ein Link wurde kopiert, die App gewechselt, der Link eingefügt. Spotify möchte diesen Umweg verkürzen und das Teilen dort ermöglichen, wo die Musik abgespielt wird.

Beim Hören genügt ein Tipp auf das Teilen-Symbol, um einen Song an eine Gruppe zu schicken. Die Empfänger können mit Textnachrichten oder Emojis reagieren und eigene Titel beisteuern. Hierbei können bis zu zehn Personen an dem Chat teilnehmen.

Gruppenchats lassen sich nur zwischen Nutzern starten, die bereits über die Plattform miteinander verbunden sind. Dazu zählen etwa Nutzer mit gemeinsamen Playlists, Blends oder einem geteilten Familientarif. Zusätzlich gilt ein Mindestalter von 16 Jahren.

Im Zuge des Updates wurden die bekannten Sicherheitsfunktionen auf die Gruppenchats ausgeweitet. So lassen sich auch im Gruppenchat Anfragen ablehnen und Teilnehmer blockieren. Ob man tatsächlich innerhalb von Spotify kommunizieren will, ist jedem selbst überlassen, und somit kann der Gruppenchat bei Bedarf komplett deaktiviert werden. Die Funktion dürfte vor allem für Gruppen interessant sein, die ohnehin regelmäßig gemeinsam Playlists pflegen.