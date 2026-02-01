Lange dürfte es nicht mehr dauern, bis Apple ein neues MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max ankündigen wird. Gerüchten zufolge sollen die neuen MacBook Pro gemeinsam mit macOS 26.3 erscheinen. Mit der Freigabe des X3.Updates wird im Laufe des Februars gerechnet.

MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max soll gemeinsam mit macOS 26.3 starten

Mark Gurman hat heute die neueste Ausgabe seines PowerOn-Newsletters veröffentlicht. Dem Apple-Insider ist zu Ohren gekommen, dass Apple das neuen MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max gemeinsam mit macOS 26.3 an den Start bringen wird. Konkret schreibt Gurman

Für den macOS-26.3-Veröffentlichungszyklus ist ein neues MacBook Pro geplant.

Aktuell befindet sich macOS 26.3 in der Beta-Phase. Zuletzt wurde die Beta 3 freigeben. Die finale Versiondürfte allerdings bald erscheinen. Wir rechnen damit, dass Apple im Laufe des Februars den Schalter umlegt. Das bedeutet, dass MacBook Pro-Modelle mit M5 Pro- und M5 Max-Chips voraussichtlich noch in diesem Monat angekündigt werden.

Wir können uns gut vorstellen, dass Apple schon nächste Woche den Release Candidate zu macOS 26.3 freigeben wird. Eine Woche später könnte dann die finale Version erscheinen. In diesem Zusammenhang könnte Apple das neue MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max ankündigen.

Ende letzten Jahres hatte Apple ein MacBook Pro mit M5-Chip angekündigt, in Kürze werden die High-End-Modelle mit M5 Pro und M5 Max folgen. Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres soll ein komplett neu entwickeltes MacBook Pro mit OLED-Display und Touch-Bedienung, dünnerem Design, M6 Pro und M6 Max und möglicherweise Apple 5G-Chip erscheinen.