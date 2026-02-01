Seit Kurzem wissen wir, dass sich Apple Unterstützung bei Google bzw. Gemini holt, um die neue Siri zu entwickeln. Bevor sich Apple letztlich für Google’s Gemini-KI als Partner für die neue, personalisierte Siri-Generation entschieden, wurde intern offenbar auch eine Alternative ernsthaft geprüft. Es heißt, dass Apple ursprünglich Siri auf Claude, dem großen Sprachmodell und Chatbot von Anthropic, aufbauen wollte.

Neue Siri: Hat Apple Claude bevorzugt?

Mark Gurman von Bloomberg berichtet, dass Anthropic lange Zeit weit oben auf der Liste möglicher Partner stand, und Apple dessen KI-Modelle als Basis für das Siri-Upgrade testete.

Letztlich fiel die Entscheidung zugunsten von Gemini, unter anderem wegen der Kosten. Anthropic habe für seine Technologie deutlich höhere Preise verlangt. Die Rede ist von mehreren Milliarden Dollar Pro Jahr. Dieser Preis sollte sich in den kommenden drei Jahren verdoppeln.

Dennoch soll Apple intern bei vielen Entwicklungen rund um KI und Siri weiterhin mit Anthropic-Technologien arbeiten, selbst wenn die öffentlich angekündigte Partnerschaft offiziell mit Google geschlossen wurde. Apple habe bis vor wenigen Monaten nicht vorgehabt, Google für die überarbeitete Siri zu nutzen, so Gurman.

Offenbar arbeitet Apple zweistufigen Siri-Upgrade. Im März oder April soll Apple im Rahmen von iOS 26.4 eine personalisiertere Siri veröffentlicht und mit iOS 27 soll Siri zum Chatbot werden.