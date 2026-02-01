Wie viel ist ein Scheck wert, der von Steve Jobs und Steve Wozniak unterschrieben wurde? Einer, der gleichzeitig die Nummer eins in der Firmengeschichte trägt? Ein Sammler hat nun diese Frage bei einer Auktion beantwortet und dabei alle Erwartungen gesprengt.

Ein Stück Geschichte

Der Scheck stammt aus einer Zeit, in der Apple noch kein Weltkonzern war, sondern zwei Freunde in einer Garage. Steve Jobs und Steve Wozniak gründeten das Unternehmen 1976 gemeinsam mit Ronald Wayne. Damals arbeiteten sie im Haus von Jobs‘ Eltern am Apple-1, ihrem ersten Computer.

Um aus Wozniaks Schaltplan ein tatsächlich herstellbares Produkt zu machen, brauchten sie professionelle Hilfe. Howard Cantin erhielt 500 Dollar für die Entwicklung eines produktionsreifen Leiterplatten-Designs. Die Bezahlung erfolgte am 16. März 1976 mit Apples erstem offiziellen Scheck.

Das Auktionshaus RR Auction hatte den Wert auf über 500.000 Dollar geschätzt. Am Ende wechselte das Dokument für 2.409.886 Dollar den Besitzer. Im Vergleich dazu wurden andere frühe Apple-Schecks zuletzt für 107.000 und 46.000 Dollar versteigert. Mit 2,4 Millionen spielt der aktuelle Preis in einer völlig anderen Liga. Noch eindrucksvoller wird die Zahl, wenn man bedenkt, dass bisher kein einziger Scheck bei einer öffentlichen Auktion die Millionengrenze überschritten hatte.

Bobby Livingston von RR Auction bezeichnete das Dokument als das wichtigste Finanzdokument der Apple-Geschichte. Es dokumentiert nicht nur die erste echte Geschäftstransaktion der beiden Gründer, sondern trägt auch Jobs‘ Unterschrift, die bekanntlich alleine schon Seltenheitswert hat.

In dem Video seht ihr Apples ersten Scheck: