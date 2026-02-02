Apple hat macOS 11.7.11, watchOS 10.6.2 und watchOS 9.6.4 veröffentlicht. Die Updates richten sich an ältere Macs und Apple Watch Modelle, die nicht mehr auf macOS 26 oder watchOS 26 aktualisiert werden können.

Neue Updates für ältere Geräte

Die Updates erneuern ein Zertifikat, das für zentrale Funktionen wie die Geräteaktivierung, iMessage und FaceTime erforderlich ist. Ohne die Aktualisierung würden diese Dienste nach Januar 2027 nicht mehr funktionieren. Wer also noch einen älteren Mac oder eine ältere Apple Watch nutzt, sollte das Update installieren.

Auf dem Mac lässt sich das Update über die Einstellungen aufspielen. Bei der Apple Watch erfolgt die Installation über die Apple Watch App auf dem verbundenen iPhone.

Welche Geräte sind betroffen?

watchOS 9.6.4 ist die letzte Version für Nutzer, deren iPhone auf iOS 16 beschränkt ist. Das betrifft etwa das iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone X, die kein iOS 17 mehr erhalten. watchOS 10.6.2 unterstützt hingegen die Apple Watch Series 4, Series 5 und die erste Generation der Apple Watch SE.

Apple hat außerdem das macOS Catalina Security Update 2026-001 sowie watchOS 6.3.1 für noch ältere Geräte bereitgestellt.

Update

iOS 16.7.14 und iPadOS 16.6.14 stehen ebenso für ältere Geräte bereit, um ein Problem mit iOS 16.7.13 und iPadOS 16.7.13 zu beheben, das dazu führte, dass einige ältere iPhones in Australien keine Verbindung zu Notdiensten herstellen konnten.