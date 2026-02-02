Seit vielen Jahren setzt Apple bei der Chip-Produktion auf TSMC als seinen exklusiven Fertigungapaertner, doch diese 12-jährige Erfolgsserie könnte mittelfristig zu Ende gehen. Zuletzt wurde immer wieder Intel mit Apple in Verbindung gebracht, um zukünftig Prozessoren für das Unternehmen aus Cupertino zu fertigen.

Apple könnte eine 12 Jahre alte Chip-Strategie brechen

Glaubt man den aktuellen Informationen des Wall Street Journals, so könnte Apple seine Low-End-Chip zukünftig nicht von TSMC, sondern von einem anderen Fertigungspartner produzieren lassen. In dem Bericht heißt es

Da TSMC nun verstärkt mit Nvidia und anderen KI-Unternehmen Geschäfte macht, prüfen laut Insidern der Chip-Lieferkette Apple-Mitarbeiter, ob einige günstigere Prozessoren von einem anderen Hersteller als TSMC gefertigt werden könnten.

In dem Bericht wurden keine konkreten Kandidaten genannt, aber frühere Gerüchte besagen, dass Intel ab 2027 oder 2028 mit der Lieferung einiger günstigerer Apple-Prozessoren beginnen könnte. So gab unter anderem Analyst Jeff Pu von GF Securities vor ein paar Monaten zu verstehen, dass Intel ab 2028 einen Chip-Liefervertrag mit Apple für zumindest einige Nicht-Pro-iPhone-Modelle abschließen werde. Basierend auf diesem Zeitrahmen könnte Intel Apple zumindest einen Teil der A21- oder A22-Chips für zukünftige iPhone-Modelle liefern, zumindest wenn eine Partnerschaft zustande kommt. Neben iPhone-Chips, könnten auch Low-End-Chips für den Mac und das iPad von Intel gefertigt werden. Egal, ob TSMC oder Intel, Apple entwickelt seine Chips eigenständig und lässt diese anschließend von seinen Fertigungspartnern produzieren.

Intel würde Apple bei der Diversifizierung seiner Lieferkette helfen und Chips würden nicht ausschließlich von TSMC gefertigt werden.