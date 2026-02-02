Das iPhone Fold ist noch nicht einmal auf dem Markt, doch in Cupertino denkt man bereits weiter. Neben dem erwarteten faltbaren iPhone im Buchformat arbeitet Apple laut Berichten auch an einem kompakteren Modell im Klapphandy-Stil.

Apple arbeitet an zwei Foldables

Apples erstes faltbares iPhone soll sich wie ein Buch aufklappen lassen. Das Display faltet sich dabei vertikal in der Mitte, sodass Nutzer im aufgeklappten Zustand eine deutlich größere Bildschirmfläche erhalten. Dieses Format kennt man bereits von Samsungs Galaxy Z Fold.

Bloombergs Mark Gurman berichtet nun in seinem aktuellen „Power On“-Newsletter, dass Apple parallel bereits an einem zweiten Foldable arbeitet. In der Entwicklungsabteilung soll ein kleineres, quadratisches iPhone entstehen, das sich wie ein klassisches Klapphandy (Clamshell) öffnen und schließen lässt.

In den vergangenen Jahren kursierten die unterschiedlichsten Vorhersagen zu faltbaren iPhones. Von aufrollbaren Displays bis hin zu klassischen Faltdesigns war alles dabei. Dass Apple auch an einer Clamshell-Variante arbeitet, passt ins Bild, denn Samsung hat mit seiner Galaxy Z Flip Reihe längst bewiesen, dass dieses Format seine Berechtigung hat.

Ein Klapphandy-Design bringt einige interessante Vorteile mit sich. Ein kompaktes Gerät, das sich zu einem größeren Display aufklappen lässt, könnte gleich zwei Zielgruppen ansprechen. Einerseits Fans kleinerer Smartphones, die einst Modelle wie das iPhone 12 mini schätzten, andererseits Nutzer, die sich ein größeres Display wünschen.

Sollte das erste iPhone Fold erfolgreich sein, wird das voraussichtlich die Nachfrage nach faltbaren Apple-Geräten ankurbeln. Kunden würden dann womöglich nach verschiedenen Formfaktoren und Größen verlangen. Mit einem weiteren faltbaren Modell könnte Apple den Markt der faltbaren Geräte dann weiter erobern. Allerdings stellt sich die Frage, ob Apple tatsächlich zwei grundverschiedene Foldable-Linien parallel pflegen würde.

Eine Antwort auf diese Frage werden wir vorerst nicht erhalten. Nach aktuellem Informationsstand handelt es sich beim Clamshell-iPhone um ein Projekt, das Apple derzeit noch intensiv untersucht. Möglicherweise existieren sogar bereits Prototypen, aber die Umsetzung hängt von dem Erfolg des iPhone Fold ab, das laut den aktuellen Gerüchten erst im September erscheint. Eine mögliche Klapphandy-Variante dürfte daher frühestens Ende 2027 folgen.