Wer in den vergangenen Jahren einen Mac im Apple Online Store bestellt hat, kennt das Prozedere. Man wählte sein Wunschmodell, bekam drei oder vier fertige Konfigurationen angezeigt und konnte sich dann entscheiden, ob eine davon passt oder ob man die Ausstattung lieber selbst anpasst. Dieses System hat Apple nun über Bord geworfen.

Jeder Mac wird jetzt individuell zusammengestellt

Der Kauf eines Macs läuft jetzt ähnlich ab wie beim iPhone oder iPad. Statt vorgefertigter Pakete führt Apple die Käufer Schritt für Schritt durch die einzelnen Optionen. Erst die Displaygröße, dann der Chip, anschließend der Arbeitsspeicher und die SSD. Das klingt nach mehr Aufwand, hat aber einen praktischen Vorteil. Man sieht sofort alle verfügbaren Möglichkeiten und muss nicht erst in einem Untermenü nach den Build-to-Order-Optionen suchen.

Allerdings verschwindet damit auch ein Vorteil der alten Methode. Die Standardkonfigurationen waren bei Neuerscheinungen oft deutlich früher lieferbar, weil Apple sie bereits auf Vorrat produzierte. Wer sein Gerät individuell zusammenstellte, wartete dagegen manchmal Wochen länger. Ob Apple diesen Nachteil durch schnellere Produktionszeiten ausgleichen kann, wird sich zeigen.

Das System denkt mit

Praktisch gelöst hat Apple das Problem inkompatibler Kombinationen. Nicht jeder Chip unterstützt jede Speicheroption. Der Konfigurator schlägt nun automatisch einen passenden Chip vor, wenn die gewünschte Ausstattung mit der aktuellen Auswahl nicht funktioniert. Das macht den Prozess auch für weniger technikaffine Käufer zugänglicher.

Kommen bald neue Macs?

Der Zeitpunkt der Umstellung ist kaum zufällig gewählt. So verdichten sich in der Gerüchteküche die Hinweise, dass Apple schon bald das MacBook Pro mit den neuen M5 Pro und M5 Max Chips vorstellen könnte. Der neue Online-Kaufprozess wäre eine logische Vorbereitung auf den Launch der neuen Modelle. Für die Apple Retail Stores dürfte sich im Alltag hingegen wenig ändern. Dort wird es vermutlich weiterhin eine Auswahl beliebter Konfigurationen zur direkten Mitnahme geben.