Es vergeht kaum ein Tag, an dem es keine Neuheiten rund um Apple TV gibt. Nun hat der Video-Streaming-Dienst die zweite Staffel zu „Sugar“ mit Colin Farrell angekündigt.

„Sugar – Staffel 2“ kündigt sich an

Apple TV hat einen ersten Einblick in die mit Spannung erwartete zweite Staffel von „Sugar“, dem gefeierten Neo-Noir-Krimidrama mit Colin Farrell in der Hauptrolle und als Executive Producer, gegeben. Die achtteilige zweite Staffel von „Sugar“ startet am Freitag, den 19. Juni, mit der ersten. Anschließend erscheint wöchentlich eine neue Folge, jeweils freitags bis zum 7. August.

„Sugar“ ist eine moderne und eigenständige Neuinterpretation eines der prägendsten Genres der Literatur-, Film- und Fernsehgeschichte: der Privatdetektiv-Story. In Staffel zwei kehrt der ikonische Privatdetektiv aus Los Angeles zurück – Filmkenner John Sugar.

Colin Farrell, Emmy-nominiert, übernimmt erneut die Hauptrolle und bekommt es mit einem neuen, komplexen Fall zu tun. Dieses Mal sucht Sugar nach dem problembehafteten älteren Bruder eines aufstrebenden lokalen Boxers, während sich zugleich die Suche nach dessen vermisster Schwester zuspitzt.

Was als persönliche Ermittlung beginnt, entwickelt sich rasch zu einer stadtweiten Verschwörung mit düsteren Absichten. Während sich die Schlinge immer weiter zuzieht, wird Sugar nicht nur mit äußeren Gefahren konfrontiert, sondern auch mit sich selbst. Am Ende steht eine zentrale Frage im Raum: Wie weit ist er bereit zu gehen, um das Richtige zu tun?

Neben Colin Farrell setzt die zweite Staffel von Sugar auf einen komplett neuen Cast. Neu mit dabei sind Jin Ha, Raymond Lee, Tony Dalton, Laura Donnelly und Sasha Calle. Ergänzt wird das Ensemble durch Special Guest Star Shea Whigham.