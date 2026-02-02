Wenige Woche bevor Apple TV seine Original-Serie „Your Friends & Neighbors“ in die zweite Staffel schickt, haben die Verantwortlichen nun die dritte Staffel in Auftrag gegeben. Parallel dazu wurde der offizielle Teaser zur zweiten Staffel veröffentlicht. Dieser gibt euch einen kleinen Einblick in die Fortsetzung der Drama-Serie.

„Your Friends & Neighbors – Staffel 2“: Teaser ist da

Rund zwei Monate trennen uns noch von der zweiten Staffel zu „Your Friends & Neighbors“. Apple TV hat nun einen neuen Teaser-Trailer, der einen ersten Einblick in die kommende Staffel bietet, veröffentlicht. Jon Hamm ist in der Hauptrolle zu sehen, gleichzeitig agiert wer als Executive Producer. Schöpfer der Serie ist Jonathan Tropper. Die zweite Staffel von „Your Friends & Neighbors“ feiert am Freitag, den 3. April 2026, mit einer Folge ihre Premiere auf Apple TV. Anschließend erscheint jeden Freitag bis zum 5. Juni eine neue Folge.

In der zweiten Staffel konzentriert sich Andrew Cooper voll und ganz auf sein Leben als unwahrscheinlicher Vorstadtdieb, bis die Ankunft eines neuen Nachbarn droht, seine Geheimnisse aufzudecken und seine Familie in Gefahr zu bringen. In der zweiten Staffel wird der Emmy-nominierte James Marsden begrüßt, der zusammen mit den zurückkehrenden Stars Amanda Peet, Olivia Munn, Hoon Lee, Mark Tallman, Lena Hall, Aimee Carrero, Eunice Bae, Isabel Gravitt und Donovan Colan in die Nachbarschaft zieht.

Zur dritten Staffel hat Apple bislang keine Details bekannt gegeben. Wir wissen lediglich, dass eine Fortsetzung in Arbeit ist.