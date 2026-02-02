Das iPhone hat sich in den vergangenen Jahren bereits des Öfteren als leistungsfähiges Werkzeug für professionelle Sportübertragungen bewährt. Die Major League Soccer setzt in den USA beispielsweise auf Apples Smartphone als Ergänzung zu klassischen Broadcast-Kameras. Nun folgt Brasilien mit einem weiteren ambitionierten Projekt.

28 iPhones für das Maracanã-Stadion

Der brasilianische Fußballverband CBF hat angekündigt, dass das Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro für die Saison 2026 ein neues Kamerasystem erhält. Insgesamt 28 iPhone 17 Pro Einheiten werden auf zwölf Halterungen verteilt und zeichnen jede Spielsituation in 4K-Auflösung mit 100 Bildern pro Sekunde auf.

Die Kameras sind strategisch über das gesamte Spielfeld verteilt. So erfassen sie hinter den Toren, auf Höhe der Abseitslinie, in der Feldmitte und in den Eckbereichen das Geschehen aus verschiedenen Blickwinkeln. Dabei verfügt jedes iPhone über eine eigene Internetverbindung und kann die aufgezeichneten Daten in Echtzeit übertragen.

Halbautomatische Abseitserkennung

Hinter dem Projekt steht Genius Sports, ein Unternehmen, das bereits für die englische Premier League ein vergleichbares System entwickelt hat. Das Ziel ist eine halbautomatische Abseitserkennung, bei der die Schiedsrichter durch präzise Kameradaten unterstützt werden.

Bis zum tatsächlichen Einsatz im Spielbetrieb wird allerdings noch etwas Zeit vergehen. Vor allem müssen noch die Schiedsrichter im Umgang mit dem System geschult werden. Wenn das System erst einmal erfolgreich läuft, soll es dann auch in weiteren Stadien in Brasilien zum Einsatz kommen. Ein konkreter Starttermin steht bisher nicht fest.