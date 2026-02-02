congstar ergänzt die bisherigen DSL-Tarife erstmals um Glasfaser-Internet für Zuhause. Ab sofort wird Glasfaser fest in das congstar-Zuhause-Portfolio integriert. Je nach Verfügbarkeit am jeweiligen Standort erhaltet ihr entweder einen DSL- oder einen Glasfaseranschluss. Mit Glasfaser stehen dabei neue Bandbreiten von bis zu 1.000 Mbit/s zur Verfügung.

congstar Zuhause ab sofort auch mit Glasfaser-Technologie

Congstar führt bei seinen Zuhause-Tarifen die Glasfaser-Technologie ein. Erforderlich ist eine Glasfaseranbinung in euren vier Wänden. Während des Bestellprozesses erfolgt automatisch eine Verfügbarkeitsprüfung. Ihr seht dabei stets die für sie bestmögliche Anschlussart, entweder DSL oder Glasfaser.

Die neuen Tarife mit Glasfaser-Internet werden in das bestehende Zuhause-Portfolio integriert und sind zum gleichen Preis verfügbar wie die bekannten DSL-Tarife. Im Rahmen der Glasfasereinführung wird auch der congstar Zuhause Tarif 100 angepasst.

Verfügbare Glasfaser-Tarif

congstar Zuhause 150 (Glasfaser)

Unbegrenzt surfen mit bis zu 150 Mbit/s Download und 75 Mbit/s Upload

Unbegrenztes Datenvolumen

Monatspreis: 38,00 € (bei Bestellung bis 31. März, danach 38,00 € monatlich)

Keine Vertragslaufzeit, monatlich kündbar

congstar Zuhause 300 (Glasfaser)

Unbegrenzt surfen mit bis zu 300 Mbit/s Download und 150 Mbit/s Upload

Unbegrenztes Datenvolumen

Monatspreis: 40,00 € (bei Bestellung bis 31. März, danach 45 € monatlich)

Keine Vertragslaufzeit, monatlich kündbar

congstar Zuhause 600 (Glasfaser)

Unbegrenzt surfen mit bis zu 600 Mbit/s Download und 300 Mbit/s Upload

Unbegrenztes Datenvolumen

Monatspreis: 55,00 €

Keine Vertragslaufzeit, monatlich kündbar

congstar Zuhause 1000 (Glasfaser)

Unbegrenzt surfen mit bis zu 1.000 Mbit/s Download und 500 Mbit/s Upload

Unbegrenztes Datenvolumen

Monatspreis: 65,00 €

Keine Vertragslaufzeit, monatlich kündbar

Zum Start des neuen Congstar-Glasfaser-Angebots bietet euch das Unternehmen das Router-Modell AVM FRITZ!Box 5530 wahlweise zur Miete oder zum Kauf an. Der Mietpreis beträgt 5,00 Euro pro Monat, der Kaufpreis einmalig 139,00 Euro.

>>> Hier geht es zu den Congstar Glasfaser-Tarifen <<<