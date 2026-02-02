FRITZ! – ehemals AVM – bringt mit dem FRITZ!Box 4630 einen neuen Router auf dem Markt. Das neue Einstiegsmodell richtet sich an Besitzern eines Glasfasermodems und bietet Wi-Fi 7 Technologie.

FRITZ!Box 4630 ist da

FRITZ! Bringt die neue FRITZ!Box 4630 auf den Markt. Das neue Einstiegsmodell richtet sich an Nutzer mit Glasfasermodem und ermöglicht über den WAN-Port Internetgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 GBit/s. Dank einer 2×2-Antennenkonfiguration im 5-GHz- und 2,4-GHz-Band sind im WLAN Datenraten von bis zu 3,5 GBit/s möglich.

Die Wi-Fi-7-Technologie mit Multi Link Operation (MLO) erlaubt parallele WLAN-Verbindungen über mehrere Frequenzbänder hinweg und sorgt so für höhere Stabilität und geringere Latenzen. Zur Ausstattung zählen außerdem ein zusätzlicher 2,5-Gigabit-LAN-Port, zwei Gigabit-LAN-Ports, USB 3.0 sowie eine integrierte VoIP-Telefonanlage und eine DECT-Basisstation für Smart-Home-Anwendungen.

Highlights

WLAN-Router für Glasfasermodem (ONT) mit bis zu 2,5 GBit/s

WLAN-Geschwindigkeit: 5 GHz: bis zu 2880 MBit/s; 2,4 GHz: bis zu 688 MBit/s, Wi-Fi 7

WLAN Mesh, 2 x 2, auf 5 GHz und 2,4 GHz

1 x 2,5-GBit/s-WAN, 1 x 2,5-GBit/s LAN-Anschluss und 2 LAN-Anschlüsse mit 1 GBit/s

1 x USB 3.0 für Mobilfunksticks sowie Speichermedien und Drucker

Telefonie über DECT, IP/SIP und 1 analogen Telefonanschluss (FXS)

Smart-Home-Funktionen über DECT ULE für Strom, Wärme

FRITZ!OS mit VPN, Kindersicherung, Mediaserver, FRITZ!NAS, WLAN-Gastzugang u. v. m.

Maße: 207 x 150 x 43 mm

Die FRITZ!Box 4630 ist ab sofort zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 169 Euro erhältlich.