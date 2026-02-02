Gerüchten zufolge wird Apple im Herbst dieses Jahres mit dem sogenannten iPhone Fold ein erstes faltbares iPhone ankündigen und auf den Markt bringen. Nun heißt es, dass iPhone Fold über den größten jemals verbauten iPhone-Akku verfügen wird. Dieser soll auch Konkurrenzgeräte in den Schatten stellen.

iPhone Fold: Apple setzt angeblich auf besonders großen Akku

Leaker „Fixed Focus Digital“ berichtet, dass Apples erstes faltbare iPhone eine Akkukapazität von über 5.500mAh haben wird. Damit hätte er die größte Akkukapazität aller aktuellen und früheren iPhones. Das iPhone 17 Pro Max besitzt mit 5.088 mAh den bisher größten iPhone-Akku.

Doch nicht nur innerhalb der iPhone-Famile hätte der Akku des iPhone Fold die Nase vorn, auch bereits verfügbare faltbare Smartphones verfügen über deutlich kleinere Akku-Kapazitäten. Das Google Pixel 10 Pro Fold hat eine Akkukapazität von 5.015 mAh, das Samsung Galaxy Z Fold 7 hingegen 4.400 mAh. Demnach wäre jedes faltbare Smartphone von Apple mit einem Akku über 5.500 mAh führend in seiner Klasse.

Es ist nicht das erste Mal, dass wir lesen, dass Apple beim iPhone Fold auf einen besonders großen Akku setzt. Im vergangenen Jahr berichtete Leaker „yeux1122“ unter Berufung auf Zulieferkreise, dass Apple einen Akku mit einer Kapazität von 5.400 bis 5.800 mAh für das Gerät tester. Ein Bericht desselben koreanischen Accounts vom März behauptete, Apple lege großen Wert auf die Verbesserung der Energieeffizienz und die Verkleinerung wichtiger Komponenten des faltbaren iPhones, wobei die Akkulaufzeit für das Unternehmen höchste Priorität habe. Unabhängig davon erklärte der Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, das Gerät werde hochdichte Zellen verwenden, um eine überragende Akkulaufzeit zu erzielen.

Allgemein wird damit gerechnet, dass Apple beim iPhone Fold auf ein 7,8 Zoll großes faltenfreies Innendisplay, ein 5,5 Zoll großes Außendisplay, Touch ID, zwei rückseitige Kameras, A20 Chip und C2-Modem-Chip setzt wird. Das Gerät soll im Herbst gemeinsam mit dem iPhone 18 Pro angekündigt werden.