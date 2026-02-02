Apples erstes faltbares iPhone rückt näher, und somit wird auch die Gerüchtelage konkreter. Aus China kommen nun weitere Details zum Design. Der bekannte Leaker Instant Digital hat auf Weibo mehrere spannende Informationen geteilt und deutet bei der Gelegenheit einige ungewöhnliche Designentscheidungen an.

Die Tasten wandern nach oben

Apple geht beim faltbaren iPhone offenbar eigene Wege bei der Platzierung der physischen Bedienelemente. Die Lautstärketasten sollen sich nicht wie gewohnt an der linken Seite befinden, sondern an der Oberkante des Geräts.

Die neue Anordnung erinnert an das iPad mini und hat einen praktischen Hintergrund. Da sich das Mainboard auf der rechten Seite des Geräts befindet, hätte Apple die Verbindung quer durch das Gehäuse zur linken Seite führen müssen. Stattdessen führen die Leiterbahnen nun direkt nach oben zu den Tasten an der Oberkante.

Die rechte Seite bleibt vertraut aufgebaut. Dort finden sich weiterhin der Touch ID Power Button sowie die Taste für die Kamerasteuerung. Die linke Seite ist hingegen komplett glatt und ohne jegliche Tasten gestaltet.

Kompaktere Notch und schwarzes Kameraplateau

Bei der Frontkamera setzt Apple angeblich auf ein einzelnes Punch-Hole-Design. Das führt zu einer deutlich kleineren Dynamic Island. Die Rückseite zeigt ein Kameraplateau im Stil des iPhone Air mit zwei horizontal angeordneten Kameras, Mikrofon und Blitz. Anders als beim iPhone Air soll dieses Plateau jedoch komplett schwarz sein. Es wird also nicht an die Gehäusefarbe angepasst. Zum Start wird es wohl nur zwei Farboptionen geben. Weiß gilt dabei bereits als sichere Variante.

Innovatives Design

Das interne Design soll auf eine gestapelte Bauweise setzen. Fast der gesamte Platz ist für das Display und den Akku reserviert. In weiteren Gerüchten heißt es, das Innendisplay sei 7,8 Zoll groß und zeige keine sichtbare Falte. Das Außendisplay soll 5,5 Zoll messen. Angetrieben wird das Gerät vom A20-Chip zusammen mit Apples eigenem C2-Modem. Das iPhone Fold soll noch in diesem Jahr zusammen mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max auf den Markt kommen.

Der Leaker Instant Digital hat in der Vergangenheit mit zahlreichen korrekten Vorhersagen geglänzt. Dazu gehören das gelbe iPhone 14, die mattierten Rückseiten der iPhone 15 Modelle sowie die Akkukapazitäten des iPhone 16 Pro.