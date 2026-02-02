Mit großen Schritten bewegen wir uns auf den Super Bowl LX zu. Nicht nur bei den beiden Mannschaften dürfte langsam aber sicher der Puls steigen, auch beim Top-Act der Apple Music Halftime Show „Bad Bunny“ dürfte die Vorfreude auf das Event steigen. Im Vorfeld fällt nun der Kickoff bei Apple Music. Am kommenden Donnerstag findet die Pressekonferenz zur Apple Music Super Bowl LX Halftime Show statt. Schon jetzt könnt ihr euch auf Apple Music mit der Music von Bad Bunny auf das Event einstimmen.

Kickoff für Bad Bunnys „Der Weg zur Halftime Show“ bei Apple Music

Apple Music rückt Bad Bunnys Weg zur Halftime Show mit einem besonderen Spotlight in den Fokus. Gewürdigt wird ein Künstler, der die globale Popkultur nachhaltig geprägt und die Musik der Karibik sowie seiner Heimat Puerto Rico auf ganz eigene Art und in seiner eigenen Sprache einem weltweiten Publikum nähergebracht hat.

Bereits vor dem Spiel können Abonnenten von Apple Music die ultimativen Bad Bunny Essentials entdecken; in die Playlists Dance Bunny, Trap Bunny, Sad Bunny, Party Bunny und Bunny & Friends mit Songs für jede Stimmung eintauchen, die die vielen Facetten von Bad Bunny zeigen; die The DNA of DtMF Playlist mit von dem Künstler handverlesenen puertoricanischen Stilen und Sounds erkunden; einen exklusiven, karriereübergreifenden 2026 Super Bowl LX Megamix (DJ Mix) von Bad Bunnys größtem Produzenten Tainy streamen; neue Playlists von NFL‑Spielern entdecken; und vieles mehr.

Pressekonferenz zur Super Bowl LX Halftime Show am 05. Februar

Am Donnerstag, 5. Februar, um 10 a.m. PT (19.00 Uhr deutscher Zeit) werden sich die Apple Music Radio Moderatoren Zane Lowe und Ebro Darden mit Bad Bunny im Rahmen der Pressekonferenz zur Apple Music Super Bowl LX Halftime Show im Moscone Center in San Francisco mit dem Headliner für das offizielle Interview zusammensetzen. Zuschauer:innen können das Interview live oder auf Abruf verfolgen – auf Apple Music; auf YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, und X; oder im NFL Network.

Darüberhinaus lenkt Apple an vielen Ecken und Kanten den Fokus auf die kommende Super Bowl LX Halftime Show. Ab dem 5. Februar startet Apple Music Radio vier Tage lang mit Live-Sendungen zum Super Bowl aus dem Apple Music Radio Studio in Los Angeles. Fans, die die Shazam App verwenden, um Songs von Bad Bunny in der Woche vor dem Auftritt zu erkennen, erhalten Zugriff auf die Event-Seite zur Apple Music Super Bowl Halftime Show, die Bonusinhalte wie ein individuelles Apple Watch Zifferblatt und ein Hintergrundbild für das iPhone bietet. Neukunden können sich 3-Gratis-Monate Apple Music sichern.

In Apple Einladungen stehen spezielle Hintergründe zur Verfügung. Die Apple Sports App hält euch rund um das Spiel auf dem Laufenden, mit Apple Karten könnt ihr die Bay Area erkunden