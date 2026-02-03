Zahlreiche Unternehmen nehmen den bevorstehenden Valentinstag zum Anlass, um die Preise purzeln zu lassen. Auch Anker und seine Tochterunternehmen sind mit von der Partie und setzen den Rotstift an. Ladegeräte, Powerbanks, Kopfhörer und mehr sind drastisch im Preis gesenkt.
Anker: Rabatt-Aktion zum Valentinstag (-56 Prozent)
Der Valentinstag rückt näher – und damit auch die Suche nach einem passenden Geschenk. Anker Innovations liefert dafür frische Inspiration und richtet sich an alle, die Technik schätzen und gemeinsame Momente noch smarter gestalten möchten. Ob praktische Power-Gadgets für unterwegs, mehr Komfort in den eigenen vier Wänden oder Audio- und Entertainment-Highlights für entspannte Abende: Zum Valentinstag sind ausgewählte Produkte der Marken Anker, eufy und soundcore zu attraktiven Angeboten erhältlich.
- Anker Prime Ladegerät (160W, 3 Ports, GaNPrime) für 103,99 Euro (-20 Prozent)
- Anker Nano Powerbank (5K, Magnetisch, Slim) für 39,99 Euro (-20 Prozent)
- Anker Kabellose Ladestation (3-in-1, Magnetischer Ständer) für 69,99 Euro (-30 Prozent)
- eufy Omni E25 für 599 Euro (-33 Prozent)
- eufy Omni E28 für 749 Euro (-26 Prozent)
- eufy C35 2-Kamera-Set für 149 Euro (-25 Prozent)
- eufy S3 Pro 4-Kamera-Set für 849 Euro (-15 Prozent)
- eufy Tragbare Milchpumpe S1 Pro für 239,99 Euro (-20 Prozent)
- soundcore Liberty 4 Pro für 109 Euro (-16 Prozent)
- soundcore Sleep A30 für 109,99 Euro (-56 Prozent)
- soundcore Work für 109,99 Euro (-31 Prozent)
- soundcore Capsule 3 Laser für 479,99 Euro (-40 Prozent)
0 Kommentare