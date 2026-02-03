Anker SOLIX hat heute das neueste Mitglied seiner Powerstation-Familie angekündigt. Ab sofort ist Anker SOLIX C2000 Gen 2 erhältlich. Dabei handelt es sich um eine Powerstation mit einer Kapazität von 2.048 Wh und einer Leistung von 2.400 W.

Anker SOLIX C2000 Gen 2 ist da:

Erst kürzlich haben wir Anker SOLIX F3000 getestet. Nun hat der Hersteller eine weitere spannende Powerstation angekündigt. Die Anker SOLIX C2000 Gen 2 Portable Power Station bietet 2.048 Wh Kapazität und 2.400 W Leistung (4.000 W Peak). Das Modell richtet sich vor allem an Camper und Vanlife-Fans sowie an Haushalte, die eine zuverlässige und flexible mobile Stromversorgung suchen. Die tragbare Stromlösung ist die leistungsstärkste Schnellade-RV Backup-Powerstation ihrer Klasse.

Sechs Wege zur mobilen Stromversorgung

Die C2000 Gen 2 bietet gleich sechs unterschiedliche Lademöglichkeiten und lässt sich dadurch flexibel in verschiedensten Situationen einsetzen – ob zu Hause, unterwegs oder beim Outdoor-Abenteuer. Besonders schnell geht es mit der kombinierten Ladung: In nur 45 Minuten ist die Powerstation zu bis zu 80 Prozent geladen, nach 58 Minuten erreicht sie 100 Prozent (AC- und Solar-Ladung kombiniert). Dank der verbauten LFP-Batterie mit bis zu 4.000 Ladezyklen ist die C2000 Gen 2 zudem auf eine lange Lebensdauer ausgelegt und ermöglicht bei täglicher Nutzung eine Einsatzdauer von bis zu zehn Jahren.

Überblick über Ladeoptionen und Zeiten:

2.600 W kombiniert AC + Solar: 80 Prozent in 45 Minuten, 100 Prozent in 58 Min.

2.300 W Steckdose oder Benzin- bzw. Gasgenerator: 80 Prozent in 66 Min., 100 Prozent in 88 Min.

800 W Solar (60V/17A): 80 Prozent in 2,4 Std., 100 Prozent in 3 Std.

800 W über Fahrzeugmotor/Lichtmaschine (via Zubehör): 100 Prozent in 2 Std. 36 Min.

120 W über 12-V-Autosteckdose: 100 Prozent in 23 Std.

In Kombination mit dem Anker SOLIX Alternator Charger kann die Powerstation auch während der Fahrt geladen werden und unterstützt gleichzeitig die Stromversorgung der Bordbatterie von Wohnmobilen oder Camper Vans – ganz ohne zusätzlichen Ladestopp. Der Alternator Charger ist mit rund 99 Prozent aller herkömmlichen Fahrzeuge sowie Wohnmobile und Camper Vans kompatibel, bei ausgewählten Elektrofahrzeugen ist der Einsatz jedoch nur eingeschränkt möglich.

Viele Anschlüsse und smarte Steuerung per App

Für den gleichzeitigen Betrieb mehrerer Geräte ist die C2000 Gen 2 mit insgesamt neun Anschlüssen ausgestattet, darunter zwei USB-C-PD-Ports mit jeweils 140 Watt. Ergänzend bietet sie WLAN- und Bluetooth-Konnektivität sowie smarte App-Funktionen wie Time-of-Use, PV Priority und den Storm Guard Mode, der bei angekündigtem Extremwetter automatisch ein Vorladen der Powerstation auslöst

Für längere Laufzeiten lässt sich die Kapazität zudem erweitern: Die C2000 Gen 2 unterstützt den Anschluss einer Erweiterungsbatterie, (Anker SOLIX BP2000 Erweiterungsakku – Gen 2) was die Kapazität von 2 kWh auf bis zu 4 kWh erhöht.

Preis & Verfügbarkeit

Die Anker SOLIX C2000 Gen 2 ist auf der offiziellen Website von Anker SOLIX zu einer unverbindlichen Preisempfehlung ab 1.499 Euro erhältlich. Zusätzlich wird sie auch im Bundle mit der Anker SOLIX BP2000 Erweiterungsbatterie (Gen 2) angeboten.

Bis zum 23. Februar 2026 läuft zunächst eine Pre-Heat-Phase. Kunden, die sich in diesem Zeitraum registrieren, profitieren im anschließenden Early-Bird-Sale vom 24. Februar bis 31. März 2026 von exklusiven Vorteilen: einem Sonderpreis von 999 Euro sowie einem kostenlosen 100-Watt-Solarpanel.