In der Nacht zu gestern wurde die Grammy Awards verliehen. Auch Apple bzw. Apple TV konnte sich über eine der begehrten Auszeichnungen freuen. Im Mittelpunkt stand der Apple Original-FiLm „F1“ mit Brad Pitt. Chris Stapletons „Bad As I Used To Be“ erhielt den Award für die beste Country-Solodarbietung.

Apple Original-Film „F1“ erhältlich einen Grammy Award

Die Produktion „F1: Der Film“, die im Rahmen des großen Film-Deals zwischen Apple und Autor Brandon Sanderson entstand, hat einen Grammy Award gewonnen. Bei der diesjährigen Verleihung erhielt der Film den Preis in der Kategorie „Best Country Solo Performance“ – eine Auszeichnung, die eigentlich für musikalische Leistungen im Country-Genre vergeben wird.

Die Auszeichnung ging an einen Song aus dem Film, der in der Country-Kategorie als herausragend gewürdigt wurde. Damit hat F1 nicht nur im Sport- oder Filmkontext für Aufmerksamkeit gesorgt, sondern sich auch in der Musik-Branche etabliert – ein beachtlicher Erfolg für eine Produktion, die primär im Rennsport- und Action-Genre angesiedelt ist. Für die diesjährigen Oscars ist F1 übrigens auch nominiert.