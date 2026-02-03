Apple hat die Signierung von iOS 26.2 gestoppt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass ihr nicht mehr auf iOS 26.2 downgraden könnt, solltet ihr bereits iOS 26.2.1 installiert haben. Dies ist ein normales Vorgehen, welches sich alle paar Wochen wiederholt. Auch in diesem Fall war es nur eine Frage der Zeit, bis Apple iOS 26.2 aufs Abstellgleis schiebt.

Apple stoppt Signierung von iOS 26.2

Wirklich überraschend ist diese Entscheidung nicht. In Cupertino folgt Apple seit Jahren einem bekannten Muster: Nach der Veröffentlichung einer neuen iOS-Version räumt das Unternehmen üblicherweise ein begrenztes Zeitfenster ein, in dem Nutzer noch auf die vorherige Version zurückkehren können. Ein solches Downgrade kann in Einzelfällen sinnvoll sein, etwa wenn Probleme auftreten. In den vergangenen Jahren kam dieser Schritt allerdings nur sehr selten tatsächlich zum Einsatz.

Nachdem Apple in der letzten Woche die finale Version von iOS 26.2.1 veröffentlicht hat, um den Unterstützung des AirTag 2 zu gewährleisten, wird die ältere iOS-Version nun nicht mehr benötigt. Solltet ihr bereits auf iOS 26.2.1 geupdatet haben, so gibt es ab sofort kein zurück mehr.

Die Arbeiten an iOS 26.3 laufen bereits auf Hochtouren. Kürzlich hat Apple die dritte Beta freigegeben und mit der finalen Version ist im Laufe dieses Monats zu rechnen.