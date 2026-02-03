Wenige Tage vor dem Super Bowl LX und der begleitenden Apple Music Super Bowl Halftime Show hat der Top-Act des musikalischen Highlights bei den Grammy Awards abgesahnt und den Preis für das „Beste Album“ erhalten.

Bad Bunny: Top-Act der Apple Music Super Bowl Halftime Show gewinnt Grammy Awards

Der puertoricanische Superstar Bad Bunny erhielt die höchste Auszeichnung der Grammy-Verleihung für sein Album Debí Tirar Más Fotos und setzte damit einen historischen Meilenstein: Es ist das erste komplett spanischsprachige Album, das diesen Preis gewonnen hat.

Das Album wurde nicht nur als Album des Jahres prämiert, sondern bekam auch weitere Ehrungen – darunter Best Música Urbana Album und Best Global Music Performance.

Wenige Tage vor der Apple Music Super Bowl LX Halftime Show ist dies ein besonderer Moment, sowohl für den Künstler selbst, als auch für Apple Music. Der Gewinn der Grammy Awards dürfte noch einmal einen größeren Fokus auf den Auftritt des Künstlers bei der Apple Music Super Bowl Halftime Show lenken. Weiter Informationen zum Kickoff für Bad Bunnys „Der Weg zur Halftime Show“ bei Apple Music haben wir euch hier hinterlegt.