Eine Erfolgsgeschichte ist CarPlay Ultra bislang nicht. Während das „normale“ CarPlay ziemlich verbreitet ist, wartet CarPlay Ultra nach wie vor auf seinen Durchbruch und es geht schleppend voran. Knapp neun Monate nach dem offiziellen Start von CarPlay Ultra ist das Ganze immer noch auf die neuesten Luxusmodelle von Aston Martin beschränkt. Zumindest ein Stück weit könnte sich die Verfügbarkeit in diesem Jahr ändern.

CarPlay Ultra soll dieses Jahr auf diese Fahrzeugmarken ausgeweitet werden

Als Apple im Mai letzten Jahres CarPlay Ultra offiziell ankündigte, sprach das Unternehmen davon, dass CarPlay Ultra in den nächsten 12 Monaten auf Fahrzeuge weltweit ausgeweitet wird. Als weitere Partner nannte Apple Hyundai, Kia und Genesis.

In der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters spricht Mark Gurman von Bloomberg davon, dass CarPlay Ultra in der zweiten Jahreshälfte in mindestens einem wichtigen neuen Fahrzeugmodell von Hyundai oder Kia verfügbar sein. Unklar ist, ob er damit, wie bereits berichtet, den kommenden Hyundai IONIQ 3 meint oder ob es sich um ein anderes Modell handelt.

CarPlay Ultra geht deutlich über das bisherige CarPlay hinaus und setzt auf eine tiefe Integration in die Fahrzeugsysteme. Dazu zählen unter anderem die Einbindung ins digitale Kombiinstrument, der Zugriff auf zentrale Fahrzeugfunktionen sowie integrierte Apps für Radio- und Klimasteuerung.

Die Rollenverteilung ist dabei klar geregelt: Das verbundene iPhone liefert app-bezogene Inhalte und Daten, während das Fahrzeug selbst relevante Fahrzeuginformationen bereitstellt. Dazu gehören unter anderem aktuelle Geschwindigkeit, Tank- bzw. Ladestand, Reifendruck, Motortemperatur und weitere Systemdaten. So entsteht ein nahtloses, einheitliches Bedien- und Anzeigeerlebnis, das Software und Fahrzeugtechnik enger miteinander verzahnt als je zuvor.

Als kleine Randnotiz sprach Gurman auch noch einmal über die Tesla und CarPlay. Es heißt weiterhin, dass Tesla nach wie vor an einer Unterstützung von CarPlay arbeitet. CarPlay Ultra soll hingegen nicht unterstütz werden.