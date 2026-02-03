Eve Systems – seit wenigen Jahren Teil von ABB und Anbieter von Smart-Home-Geräten – hat am heutigen Tag eine zweite Motor-Option für Eve Motionblinds Upgrade Kit angekündigt, die kleinere Rohrdurchmesser unterstützt. Damit ist das Eve Motionblinds Upgrade Kit mit noch mehr Rollo-Rohre kompatibel, um bestehende Beschattung mühelos zu motorisieren.

Eve Motionblinds Upgrade Kit: Neuer Nachrüst-Motor für kleinere Rollo-Größen

Das Eve Motionblinds Upgrade Kit macht aus vorhandenen Rollos im Handumdrehen eine smarte, motorisierte Lösung – kabellos, nachhaltig und ohne handwerkliche Vorkenntnisse. Im Paket enthalten sind passende Träger, Blenden sowie ein umfangreiches Adapterset, mit dem sich der Motor in die Rohre zahlreicher Rollo-Hersteller einsetzen lässt.

Die Einbindung ins Smart Home erfolgt bequem per Matter-QR-Code. Anschließend stehen umfangreiche Steuerungsmöglichkeiten zur Verfügung: In der Eve-App für iPhone und iPad oder in der jeweiligen App der genutzten Matter-Plattform lassen sich Zeitpläne und Automationen anlegen – etwa abhängig von Sonnenauf- und -untergang oder der Anwesenheit. Obere, untere und Favoritenpositionen können flexibel festgelegt werden, entweder direkt am Gerät oder über die App.

Ein zusätzliches Highlight ist die Funktion Adaptive Beschattung. Sie steuert das Rollo automatisch nach dem aktuellen Sonnenstand, schützt Räume vor Überhitzung und trägt so zu mehr Energieeffizienz und höherem Wohnkomfort bei. Geladen wird der Motor per USB-C, der integrierte Akku hält bei typischer Nutzung bis zu ein Jahr durch.

Mithilfe des beiliegenden Adaptersets lässt sich der neue Motor in Rollo-Rohre mit einem Außendurchmesser von 25–30 mm und einer Mindestbreite von 57 cm einschieben.

Preis & Verfügbarkeit

Eve Motionblinds Upgrade Kit für Rollos – Motor für kleine Rohrdurchmesser, kompatibel mit Größen von 25–30 mm, ist ab sofort für 149,95 Euro bei Eve, Amazon und im Fachhandel erhältlich. Die Version für große Rohrdurchmesser (38-51 mm) kostet 199,95 Euro.