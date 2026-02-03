Sim.de hat einen Top-Deal der Woche aufgelegt und dieser lässt keine Wünsche offen. Ihr erhaltet eine 60GB Allnet-Flat für nur 9,99 Euro statt 29,99 Euro pro Monat. Sollte euch der Mega-Deal nicht zusagen, so stehen euch aktuell vier weitere Aktions-Tarif zur Auswahl. Egal ob ihr monatlich 3GB oder unbegrenztes Datenvolumen benötigt, der passende Tarif sollte dabei sein.

Mega-Deal: 60GB Allnet-Flat für schlappe 9,99 Euro

Sucht ihr derzeit nach einem neuen Handy-Tarif, dann haben wir den passenden Tipp für euch. SIM.de hat ein neues Aktions-Portdolio aufgelegt, welches fünf Tarife umfasst. Alle Tarife kommen mit einer 5G Allnet Flat (max. 50 MBit/s) und einem Preis, der bleibt – auch nach 24 Monaten. Der Unterschied liegt im inkludierten Datenvolumen.

60GB Allnet-Flat

60GB Datenvolumen

Bis zu 50MBit/s

o2-Netz

Telekon-Flat

SMS-Flat

EU-Roaming

9,99 Euro pro Monat

Kein Anschlusspreis (24 Monate)

Sollten euch die 60GB nicht zusagen, so könnt ihr euch für eine 3GB Allnet-Flat für 2,99 Euro mtl., eine 20GB Allnet-Flat für 4,99 Euro mtl., eine 90GB Allnet-Flat für 14,99 Euro mtl. oder einen Unlimited on demand Tarif für 19,99 Euro pro Monat entscheiden.

>>> Hier geht es zu den Sim.de Aktionstarifen <<<