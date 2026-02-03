Segway Navimow hat sein Portfolio für das Jahr 2026 vorgestellt und dabei sechs neue Produktlinien präsentiert. Der Hersteller bedient mit den Neuheiten sowohl Privatgärten als auch den professionellen Bereich der Grünflächenpflege. Die ersten Einführungsangebote gibt es bereits bei Amazon.

Neue Navimow-Mähroboter

Die Entwicklung der neuen Modelle orientiert sich an den klassischen Problemzonen automatisierter Rasenpflege. Wer einen Mähroboter besitzt, kennt die typischen Schwierigkeiten. Verlorene GPS-Signale unter dichtem Baumbestand, holprige Manöver an engen Passagen und unschöne Spuren im Rasen beim Wenden gehören zum Alltag vieler Gartenbesitzer. Genau hier setzt Navimow mit der neuen Generation an.

Ohne Begrenzungskabel

Alle neuen Navimow-Modelle verzichten komplett auf Begrenzungskabel oder Relaisantennen. Das Prinzip nennt sich „Drop-and-Mow“ und funktioniert denkbar einfach. Man nimmt den Roboter aus der Verpackung, stellt ihn auf den Rasen, aktiviert ihn und startet in der App die automatische Kartierung. Die GeoSketch-Funktion erstellt anschließend eine interaktive Karte des Gartens.

Bis zu 120 virtuelle Zonen lassen sich auf dieser Karte definieren. Pools, Blumenbeete oder empfindliche Bereiche werden so zu Sperrzonen, die der Mähroboter zuverlässig umfährt. Für jede Zone kann ein individueller Mähplan per Drag & Drop erstellt werden. Wer es noch bequemer mag, steuert den Roboter per Sprachbefehl.

Solid-State-LiDAR

Das technische Highlight der neuen Generation ist das EFLS LiDAR+ System. Die multimodale Navigationsarchitektur kombiniert drei Technologien. Hochauflösendes Solid-State-LiDAR, Network-RTK-Positionierung und visuelle Erkennung arbeiten zusammen und erzeugen mit knapp 200.000 Scanpunkten pro Sekunde eine dichte 3D-Punktwolke der Umgebung.

Das Solid-State-LiDAR kommt ohne mechanisch bewegliche Teile aus und stammt ursprünglich aus der Entwicklung für autonomes Fahren. Für die neuen Mähroboter bedeutet das eine stabile Navigation auch unter schwierigen Bedingungen. So sollen schattige Bereiche, enge Durchgänge oder Dämmerung die Geräte nicht mehr aus dem Konzept bringen. Das System wechselt in nur 20 Millisekunden zwischen verschiedenen Positionierungsmodi.

Rasen schonen beim Wenden

Die Wendetechnik von Mährobotern ist nicht immer rasenschonend. Dank der Xero-Turn AWD Technologie gehören aufgerissene Rasenstücke beim Wendemanöver nun der Vergangenheit an. Das neue Allradsystem ermöglicht Nullwendekreise, ohne den Boden aufzuwühlen oder Grasbüschel zu hinterlassen. Ein aktives Lenksystem sorgt dabei für agile U-Turns. Gleichzeitig passt das Traction Control System das Drehmoment dynamisch an. Auf rutschigem Untergrund verhindert das ein Durchdrehen der Räder und sorgt für eine gleichmäßige Traktion.

Sicherheit auf vier Stufen

Das vierstufige Sicherheitssystem soll Diebstahl verhindern und verlorene Geräte auffindbar machen. GPS-Ortung, Geofencing-Alarm und Hebealarm bilden dabei die Basis. Hinzu kommt die Unterstützung von Apples „Wo ist?“-Netzwerk, das den Roboter auch im ausgeschalteten Zustand oder ohne Internetverbindung orten kann. Ein integriertes 4G-Modul mit mindestens einem Jahr enthaltenem Abonnement rundet das Paket ab.

X4 Serie für große Gärten

Die Premium-Linie X4 richtet sich an Besitzer großer Rasenflächen zwischen 2.000 und 5.000 Quadratmetern. Mit dem Xero-Turn AWD System bewältigt der X4 Steigungen von bis zu 84 Prozent, was 40 Grad entspricht. Ein breites Mähdeck mit zwei Schneidscheiben und zwölf verstärkten Messern soll auch bei dichtem oder hohem Gras saubere Ergebnisse liefern.

Die Navigation kombiniert Triple-Frequency Network RTK mit 360-Grad VSLAM und visuell-inertialer Odometrie. Das klingt technisch anspruchsvoll und ermöglicht zentimetergenaue Kartierung ohne physische Antenne. Der X4 ist wasserdicht nach IP66 und lässt sich in Smart-Home-Systeme wie Google Home und Amazon Alexa integrieren.

Die Preise starten bei 2.499 Euro für den X420, der 2.000 Quadratmeter abdeckt. Der X450 für bis zu 5.000 Quadratmeter kostet 3.199 Euro. Verkaufsstart ist der 31. März, sowohl im Fachhandel als auch online.

H2 Serie für komplexe Rasenflächen

Die H2 Serie setzt auf das volle EFLS LiDAR+ System mit Triple-Fusion-Navigation. Die Hinderniserkennung beginnt bereits ab einem Zentimeter Entfernung und unterscheidet über 200 Objekttypen. Die elektronische Stabilitätskontrolle sorgt für sicheren Betrieb an Steigungen bis 45 Prozent.

Vier Modelle decken Rasenflächen von 600 bis 3.000 Quadratmetern ab. Die Preise reichen von 1.599 Euro für den H206 bis 2.499 Euro für den H230. Die H2 Serie ist ab sofort in vier Modellen exklusiv im Fachhandel erhältlich.

i2 AWD Serie als Einstieg mit Allrad

Der i2 AWD bringt die Allradtechnologie in kleinere Gärten und ist damit der einzige Mähroboter seiner Klasse mit diesem Antrieb. Das bedarfsgesteuerte System aktiviert das dritte Rad automatisch, je nach Gelände, und spart so bis zu 30 Prozent Energie im Vergleich zum permanenten Allradantrieb.

Die i2 AWD Serie ist ab sofort in vier Versionen erhältlich. Sie startet bei 999 Euro für Flächen bis 500 Quadratmeter.

i2 LiDAR und i2 LiDAR Pro Modelle

Ergänzt wird die Reihe durch die i2 LiDAR und i2 LiDAR Pro Modelle, die hochpräzise Kartierung mit dem starken Dreiradantrieb verbinden. Der i2 LiDAR Pro bewältigt sogar Steigungen bis 55 Prozent.

Die i2 LiDAR Serie ist ab sofort in vier Versionen erhältlich und für Flächen von 800 bis 2.000 Quadratmetern geeignet.

Die i2 LiDAR Pro Serie kommt am 31. März 2026 in zwei Versionen in den Handel. Sie ist für Flächen von 1.000 bis 2.000 Quadratmetern geeignet.

Terranox für den Profibereich

Mit der Terranox Serie betritt Navimow den gewerblichen Markt. Die Modelle sind für Flächen bis zu 24.000 Quadratmetern ausgelegt und können ein komplettes Fußballfeld an einem Tag mähen. Die Fleet Management Software ermöglicht dabei die Fernverwaltung mehrerer Geräte.

Einführungsangebote zum Start

Vom 3. bis 16. Februar gibt es Einführungsangebote. Der i205 AWD ist für 949 Euro statt 999 Euro erhältlich, inklusive einer Garage im Wert von 149,90 Euro. Beim i208 LiDAR sinkt der Preis von 1.199 auf 1.149 Euro. Auch hier ist eine Garage im Wert von 199,90 Euro mit dabei.

