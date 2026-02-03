Seit längerem wird kolportiert, dass Apple an einem neuen MacBook Pro mit OLED-Display arbeitet. Allerdings gibt es unterschiedliche Informationen dazu, wann das OLED MacBook Pro erscheinen wird. Ein neuer Bericht spricht von Ende 2026.

OLED MacBook Pro soll noch dieses Jahr erscheinen

The Elec (via Macrumors) berichtet, dass Apple an neuen MacBook-Pro-Modellen mit OLED-Displays arbeitet, die noch im Jahr 2026 auf den Markt kommen könnten. Das wäre ein bedeutender Schritt für die Profi-Notebookreihe, da Apple bisher bei MacBooks auf Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung statt echter OLED-Panels setzt.

Samsung Display wird Berichten zufolge im Mai mit der Massenproduktion von OLED-Displays der achten Generation für das Gerät beginnen. Samsung plant, bis Ende des Jahres zwei Millionen dieser Displays an Apple auszuliefern. Ab dem dritten Quartal 2026 werden die Panels an Foxconn zur Endmontage geliefert.

Einige Komponenten des Geräts befinden sich angeblich noch in der Entwicklung, da Apple das Design einiger Teile ändert, um die Herstellungskosten zu senken. Der chinesische Hersteller BOE hofft außerdem, Apple mit OLED-Displays für das MacBook Pro beliefern zu können, allerdings wird in diesem Jahr nur ein Gerät mit Samsung-Displays erhältlich sein.

Ein OLED-Display bietet mehrere Vorteile gegenüber klassischen LCD- oder Mini-LED-Panels:

Tiefere Schwarztöne

Höherer Kontrast

Bessere Farbdarstellung

Geringerer Stromverbrauch bei dunklen Bildinhalten

Wenn Apple tatsächlich OLED-MacBook-Pro-Modelle noch 2026 bringt, wäre das ein bedeutendes Upgrade für die Mac-Familie – vor allem für Nutzer, die höchste Display-Qualität und exakte Farbdarstellung benötigen. Ob und in welchem Umfang Apple die OLED-Variante offiziell bestätigt, dürfte spätestens bei der Offiziellen Vorstellung im Herbst klar werden. Weitere Gerüchte besagen, dass das OLED MacBook Pro über ein Touch Display verfügt und von einem Chip der M6-Familie angetrieben wird.