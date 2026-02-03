Es gibt Apple-Produkte, die in keinem Apple Store erhältlich sind. Nicht, weil sie vergriffen wären, sondern weil Apple sie gar nicht verkaufen will. Ein Onlineshop namens AppleUnsold tut es trotzdem.

Was hinter den Kulissen der Apple Stores steckt

Das Sortiment von AppleUnsold liest sich wie ein Katalog für Apple-Store-Einrichtung. Präsentationsständer, spezielle Ladestationen und besondere Kabel aus den Apple Stores sowie Werkzeuge aus der Produktion. Alle Artikel sind laut den Betreibern funktionsfähig und geprüft, manche neu, andere gebraucht. Auf den Produktseiten finden sich genaue Zustandsbeschreibungen.

Der Shop richtet sich an Sammler und Technikbegeisterte, die ein Stück Apple-Geschichte besitzen wollen, das nie für Endkunden gedacht war. Der Reiz liegt im Exklusiven und im Blick hinter die Kulissen eines Unternehmens, das seine Geheimnisse normalerweise gut hütet.

AppleUnsold betreibt bereits seit längerer Zeit einen eBay-Shop und hat nun eine eigene Webseite als zusätzlichen Vertriebskanal gestartet. Ob Apple den Verkauf dauerhaft duldet, bleibt abzuwarten. Der Konzern geht erfahrungsgemäß konsequent gegen unerwünschte Verwendung seiner Produkte und Marken vor. Für Sammler könnte sich ein schneller Blick auf das Angebot lohnen.