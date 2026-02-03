Apple hat einen neuen Apple TV Werbespot veröffentlicht, der einen besonderen Fokus setzt. Statt einzelne Serien oder Filme zu bewerben, rückt der Clip die Menschen in den Mittelpunkt, die hinter den Produktionen stehen.

Ein Blick hinter die Kulissen

Der Spot zeigt eine Galerie von Fotos, die am Set verschiedener Apple TV Produktionen entstanden sind. Zu sehen sind Schauspieler, Kameraleute, Maskenbildner und viele andere Mitglieder der Produktionsteams. Die Aufnahmen stammen unter anderem von den Sets beliebter Serien wie Severance, Ted Lasso und The Studio sowie dem Film F1.

Ein Statement zur richtigen Zeit

Ob beabsichtigt oder nicht, der Spot lässt sich durchaus als Kommentar zur aktuellen KI-Debatte lesen. Während in der Kreativbranche Diskussionen darüber geführt werden, welche Rolle künstliche Intelligenz künftig bei Film- und Fernsehproduktionen spielen könnte, betont Apple mit dem Video ganz bewusst den menschlichen Faktor. Dabei vermitteln die noch nie zuvor gezeigten Aufnahmen einen authentischen Eindruck davon, wie viel Handarbeit und persönliches Engagement in jeder Produktion stecken.

Der Zeitpunkt der Veröffentlichung ist vermutlich kein Zufall. Apple hält heute offenbar ein Presse-Event ab, bei dem neue Inhalte für den Streamingdienst angekündigt werden könnten.

Das Video gibt es auf YouTube: