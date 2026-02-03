Apple hat soeben den Release Candidate zu Xcode 26.3 für Mitglieder des Apple Developer Program veröffentlicht. Dabei wurde eine spannende Neuerung für Entwickler implementiert. Diese können zukünftig Coding Agents – adrunter Claude Agent von Anthropic und Codex von OpenAI – direkt in Xcode nutzen, um komplexe Aufgaben autonom zu bewältigen und Apps schneller als je zuvor zu entwickeln.

Agentic Coding in Xcode 26.3 eröffnet neue Möglichkeiten

Mit Xcode 26.3 führt Apple Agentic Coding ein – eine neue Arbeitsweise, bei der Entwickler Apps gemeinsam mit autonomen Coding Agents erstellen. Unterstützt werden unter anderem der Claude Agent von Anthropic sowie Codex von OpenAI. Xcode kann dabei deutlich selbstständiger auf definierte Ziele hinarbeiten: von der Aufteilung komplexer Aufgaben über Architekturentscheidungen bis hin zur Nutzung integrierter Entwicklungswerkzeuge.

Die Neuerung baut auf den mit Xcode 26 eingeführten Intelligence-Funktionen auf, die bereits einen grundlegend neuen Coding-Assistenten für das Schreiben und Bearbeiten von Swift-Code ermöglicht haben. Mit Version 26.3 wird der Zugriff der Agents auf Xcode nochmals ausgeweitet. Coding Agents können nun über den gesamten Entwicklungszyklus hinweg eingebunden werden, um Workflows zu beschleunigen, Iterationen zu verkürzen und Ideen effizienter umzusetzen.

Konkret sind die Agents in der Lage, Dokumentationen zu durchsuchen, Projekt- und Dateistrukturen zu analysieren, Einstellungen anzupassen und ihre Ergebnisse visuell zu überprüfen. Dafür greifen sie auf Xcode Previews zurück und durchlaufen Builds sowie Korrekturen iterativ. Das Ergebnis ist ein deutlich flüssigerer Entwicklungsprozess, bei dem Mensch und KI enger denn je zusammenarbeiten.

Diese Integration verbindet die Stärken autonomer Agents nahtlos mit den nativen Funktionen von Xcode, um die App-Entwicklung für Apple Plattformen effizienter und leistungsfähiger zu gestalten. Entwickler erhalten dabei die Freiheit, genau das Modell einzusetzen, das optimal zu den Anforderungen ihres jeweiligen Projekts passt.

Darüber hinaus öffnet Xcode 26.3 seine Funktionen über das Model Context Protocol. Dieser offene Standard ermöglicht es, beliebige kompatible Agents oder Tools in den Entwicklungsprozess einzubinden und Xcode flexibel zu erweitern – unabhängig von festen Vorgaben oder einzelnen Anbietern.

Lange dürfte es nun nicht mehr dauern, bis Apple auch den Release Candidate zu iOS 26.3, iPadOS 26.3, macOS 26.3, watchOS 26.3 freigibt. In der kommenden Woche könnte dann die jeweils finale Version folgen.