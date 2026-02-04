Im vergangenen Monat angekündigt, bringt Anker mit dem Eufy C28 am heutigen Tag einen neuen Saugroboter auf den Markt. Passend zum nahenden Frühjahrsputz ist somit ein neues Mittelklasse-Modell erhältlich.

eufy C28 Saugroboter ist da

Der neue eufy C28 Saugroboter ist da. Kern des Systems ist die aus dem Premium-Modell eufy S1 Pro bekannte HydroJet-Technologie mit selbstreinigender Wischrolle. Diese wird während der Reinigung fortlaufend mit Frischwasser gespült und bleibt dadurch permanent sauber. Das erstmals von eufy in der Mittelklasse eingesetzte Verfahren sorgt für gleichmäßig streifenfreie Böden – selbst in großen Wohnungen oder Häusern.

Auch bei Tierhaaren und hartnäckigem Staub zeigt das System seine Stärke: Mit 15.000 Pascal Turbo-Saugkraft wird selbst feinster Schmutz kompromisslos aufgenommen.

Für zusätzlichen Komfort sorgt die vollautomatische 5-in-1-Station, die dem Nutzer nahezu sämtliche Wartungsarbeiten abnimmt. Sie kümmert sich um die automatische Staubentleerung, reinigt die Wischrolle, füllt den Wassertank auf, trocknet die Komponenten per Heißluft und entsorgt das anfallende Schmutzwasser – komplett selbstständig.

Das speziell entwickelte Bürstensystem verhindert zuverlässig, dass sich Haare aufwickeln, reduziert Verstopfungen und senkt den Wartungsaufwand spürbar. So bleibt die Reinigungsleistung auch bei hoher Haarbelastung dauerhaft auf einem konstant hohen Niveau.

Parallel dazu sorgt die intelligente iPath 2.0 Navigation für eine präzise und sichere Orientierung im gesamten Wohnbereich. Dank KI-gestützter Hinderniserkennung identifiziert das System Objekte zuverlässig und umgeht sie gezielt – selbst bei schlechten Lichtverhältnissen. Auf diese Weise arbeitet der eufy C28 besonders effizient, vermeidet unnötige Wiederholungen und erledigt seine Saug- und Wischaufgaben zuverlässig.

Preis & Verfügbarkeit

Ab sofort ist der C28 für 599 Euro auf der Eufy Webseite, bei Amazon und im Handel erhältlich. Zeitlich befristet bis zum 15. Februar erhaltet ihr den neuen Saugroboter für nur 499 Euro.