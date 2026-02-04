Im vergangenen Monat startete die zweite Staffel zu „Drops of God“ auf Apple TV. Um noch einmal ein wenig die Werbetrommel für die Apple Original-Serie zu rühren, haben die Verantwortlichen nun einen exklusiven Weinguide auf Apple Karten veröffentlicht.

Apple Karte erhält exklusiven „Drops of God“-Weinguide

Passend zur zweiten Staffel von Drops of God hat Apple einen neuen Apple Karten-Reiseführer veröffentlicht, der Fans und Weinliebhabern eine besondere Entdeckungstour ermöglicht. Unter dem Titel „Drops of God: A World-Class Wine Guide“ könnt ihr durch eine Auswahl von Tomohisa Yamashita’s persönlichen Lieblings-Weingütern navigieren – von Europa bis Kalifornien.

Die Apple Maps-Sammlung enthält neun ausgewählte Weingüter, die Yamashita – der in der Serie den angehenden Weinkenner Issei Tomine spielt – für sehenswert hält. Zu jedem Eintrag gibt es Infos wie Öffnungszeiten, Fotos und persönliche Hintergrund-Anmerkungen, die erklären, warum diese Orte auf der Liste stehen.

New regions. New aromas. New obsessions. Search “Drops of God” in Apple Maps to learn and explore Tomohisa Yamashita’s global wine guide: https://t.co/xVrZOVYvWv pic.twitter.com/4FcpuaNWye — Apple TV (@AppleTV) January 31, 2026

Du kannst den „Drops of God“-Guide direkt in Apple Maps suchen, speichern oder mit anderen teilen. Er dient nicht nur als Tour-Planer für Weinliebhaber, sondern ist auch Teil der Promotion zur zweiten Staffel der Serie und ergänzt sie durch reale Reisetipps. Zusätzlich verlinkt der Guide zur Soundtrack-Playlist der zweiten Staffel auf Apple Music – ein schöner Bonus für Fans, die sich voll in die Welt der Serie und des Weins vertiefen möchten.