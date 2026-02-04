Apple Karte erhält exklusiven „Drops of God“-Weinguide

7:11 Uhr

Im vergangenen Monat startete die zweite Staffel zu „Drops of God“ auf Apple TV. Um noch einmal ein wenig die Werbetrommel für die Apple Original-Serie zu rühren, haben die Verantwortlichen nun einen exklusiven Weinguide auf Apple Karten veröffentlicht.

Passend zur zweiten Staffel von Drops of God hat Apple einen neuen Apple Karten-Reiseführer veröffentlicht, der Fans und Weinliebhabern eine besondere Entdeckungstour ermöglicht. Unter dem Titel „Drops of God: A World-Class Wine Guide“ könnt ihr durch eine Auswahl von Tomohisa Yamashita’s persönlichen Lieblings-Weingütern navigieren – von Europa bis Kalifornien.

Die Apple Maps-Sammlung enthält neun ausgewählte Weingüter, die Yamashita – der in der Serie den angehenden Weinkenner Issei Tomine spielt – für sehenswert hält. Zu jedem Eintrag gibt es Infos wie Öffnungszeiten, Fotos und persönliche Hintergrund-Anmerkungen, die erklären, warum diese Orte auf der Liste stehen.

Du kannst den „Drops of God“-Guide direkt in Apple Maps suchen, speichern oder mit anderen teilen. Er dient nicht nur als Tour-Planer für Weinliebhaber, sondern ist auch Teil der Promotion zur zweiten Staffel der Serie und ergänzt sie durch reale Reisetipps. Zusätzlich verlinkt der Guide zur Soundtrack-Playlist der zweiten Staffel auf Apple Music – ein schöner Bonus für Fans, die sich voll in die Welt der Serie und des Weins vertiefen möchten.

