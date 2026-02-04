Die kostenlose Apple Sports App hat ein Update erhalte und kann ab sofort in Version 3.7 aus dem App Store heruntergeladen werden. Das Update bringt Unterstützung für den DFB-Pokal, Golf und mehr.

Apple Sports-App: Update bringt DFB-Pokal, Golf und mehr

Seit Herbst letzten Jahres steht die Apple Sports App auch in Deutschland zur Verfügung. Seitdem ist sie bei uns im regelmäßigen Gebrauch. Nun hat Apple seiner Sports-App ein Update verpasst, die die Möglichkeiten der App erweitert.

Zu den größten Neuerungen gehört die Unterstützung von Golf. Golffans behalten ab sofort und jederzeit den Überblick über das aktuelle Turniergeschehen und erhalten Zugriff auf Live-Ergebnisse aller offiziellen Events der PGA Tour und der LPGA Tour, einschließlich sämtlicher Majors. Den Auftakt macht bereits an diesem Wochenende die WM Phoenix Open.

Fans können ihre Lieblingsspieler bei jedem Turnier begleiten und deren Leistungen Loch für Loch verfolgen. Neben den Live-Leaderboards stehen individuelle Scorekarten sowie die Ergebnisse jeder einzelnen Runde aller Events über die gesamte Saison hinweg zur Verfügung.

Blickt man durch die „deutsche“ Brille, so dürfte die Unterstützung des DFB-Pokals spannend sein. Ab sofort stehen die Parteien des deutschen Pokals bereit. Bereits heute Abend könnt ihr die Partie zwischen Holstein Kiel und dem VFB Stuttgart im Live-Ticker verfolgen.

Ebenfalls als Teil dieses Updates neu hinzugekommen, sind einige der beliebtesten nationalen Pokalwettbewerbe Europas: Coupe de France, Coppa Italia und Copa del Rey.