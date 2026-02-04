Apple hat zum sogenannten Apple TV Press Day geladen und einen exklusiven Ausblick auf das Apple-TV-Programm 2026 gegeben. Vorgestellt wurde eine hochkarätige Pipeline aus neuen und zurückkehrenden Serien, Originalfilmen sowie einem breiten Live-Sport-Angebot – darunter Formula 1, MLS und Friday Night Baseball. Sämtliche Inhalte sollen noch in diesem Jahr weltweit starten.

Apple TV gibt Ausblick auf 2026er Lineup

Apple hatte kürzlich zum Apple TV Press Day geladen. Das Event brachte zahlreiche Top-Stars und renommierte Storyteller zusammen. Ein besonderer Höhepunkt war ein Bühnen-Talk zwischen Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple, und Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1. Im Mittelpunkt stand dabei der Start der spektakulären F1-Saison 2026 auf Apple TV, der Fans weltweit ein neues, intensiveres Rennerlebnis verspricht.

Mit einem spannenden Line-up plant Apple für 2026 einen wöchentlichen Start neuer Apple-TV-Originals – ergänzt um frische Staffeln beliebter Rückkehrer, darunter Ted Lasso mit Staffel 4 im Sommer.

Beim Apple TV Press Day sorgte zudem ein kraftvoller neuer Trailer zur zweiten Staffel des Erfolgsformats Monarch: Legacy of Monsters für Begeisterung. Außerdem gab es Teaser zu mehreren stark erwarteten Serien: Imperfect Women mit Elisabeth Moss, Kerry Washington und Kate Mara; Margo’s Got Money Troubles aus der Feder von David E. Kelley mit Elle Fanning und Michelle Pfeiffer; sowie Lucky, eine neue Limited Series mit Anya Taylor-Joy.

Darüber hinaus präsentierte Apple erste Einblicke in Cape Fear, Widow’s Bay und Maximum Pleasure Guaranteed. Abgerundet wurde das Programm mit einem exklusiven Clip aus der kommenden Staffel von The Last Thing He Told Me.

Sofort

Shrinking – Staffel 3

Aktuell läuft die Serie Shrinking und wurde kürzlich bereits für eine vierte Staffel verlängert. Die Emmy-nominierte Comedy stammt von den Emmy-Gewinnern Bill Lawrence und Brett Goldstein sowie dem Emmy-nominierten Jason Segel.

Im Mittelpunkt steht ein trauernder Therapeut, der beginnt, alle Regeln zu brechen und seinen Patienten ungefiltert zu sagen, was er wirklich denkt. Indem er Ausbildung und berufliche Ethik ignoriert, stößt er massive, turbulente Veränderungen im Leben anderer an – mit Folgen, die ebenso heilsam wie chaotisch sein können.

13. Februar 2026

Eternity

20. Februar 2026

The Last Thing He Told Me – Staffel 2

In den neuen Folgen taucht Owen (Nikolaj Coster-Waldau) nach fünf Jahren auf der Flucht plötzlich wieder auf. Hannah (Garner) und ihre Stieftochter Bailey (Angourie Rice) geraten daraufhin in einen Wettlauf gegen die Zeit, um ihre Familie wieder zusammenzuführen – bevor die Schatten der Vergangenheit sie einholen.

27. Februar 2026

Monarch: Legacy of Monsters – Staffel 2

In Staffel zwei von „Monarch: Legacy of Monsters“ steht das Schicksal von Monarch – und der gesamten Welt – auf Messers Schneide. Die neue Staffel deckt tief vergrabene Geheimnisse auf, die Helden wie Schurken erneut zusammenführen – diesmal auf Kongs Skull Island sowie in einem neuen, mysteriösen Dorf, aus dessen Tiefen ein mythischer Titan aus dem Meer emporsteigt.

18. März 2026

Imperfect Women

Basierend auf dem gleichnamigen Roman von Araminta Hall’s Imperfect Women erzählt Imperfect Women die Geschichte eines Verbrechens, das das Leben von drei Frauen und ihre jahrzehntelange Freundschaft aus den Angeln hebt.

Der ungewöhnliche Thriller beleuchtet Schuld und Vergeltung, Liebe und Verrat – und die Kompromisse, die Menschen eingehen und die ihr Leben unwiderruflich verändern. Während die Ermittlungen voranschreiten, kommt eine unbequeme Wahrheit ans Licht: Selbst die engsten Freundschaften sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen.

For All Mankind – Staffel 5

27. März 2026

Staffel fünf von „For All Mankind“ setzt einige Jahre nach dem spektakulären Goldilocks-Asteroiden-Coup ein. Die gefeierte Space-Drama-Serie der Schöpfer Ronald D. Moore, Matt Wolpert und Ben Nedivi zeigt, wie sich Happy Valley inzwischen zu einer florierenden Mars-Kolonie mit tausenden Bewohnern entwickelt hat – und zugleich zu einem Ausgangspunkt neuer Missionen, die die Menschheit noch weiter ins Sonnensystem führen sollen.

Doch der Fortschritt hat seinen Preis: Während die Nationen der Erde auf dem Roten Planeten zunehmend Recht und Ordnung einfordern, wachsen die Spannungen zwischen den Mars-Bewohnern und ihrer alten Heimat weiter. Der Konflikt zwischen Unabhängigkeit und Kontrolle droht zu eskalieren – und stellt die Zukunft des Lebens auf dem Mars auf eine harte Probe.

03. April 2026

Your Friends & Neighbors – Staffel 2

Nach seiner unehrenhaften Entlassung rutscht Andrew „Coop“ Cooper (gespielt von Jon Hamm) immer tiefer ab. Der einstige Hedgefonds-Manager, der noch mit den Folgen seiner frischen Scheidung kämpft, beginnt, die Häuser seiner Nachbarn im extrem wohlhabenden Vestment Village auszurauben. Doch schnell wird klar: Die Geheimnisse und Affären hinter den makellosen Fassaden sind weitaus gefährlicher, als er es sich je vorgestellt hat.

In Staffel zwei von „Your Friends & Neighbors“ treibt Cooper sein Doppelleben als unfreiwilliger Vorstadt-Dieb weiter voran – bis ein neuer Nachbar auftaucht. Dessen Ankunft droht, Coops Geheimnisse aufzudecken und seine Familie in ernste Gefahr zu bringen.

10. April 2026

Outcome

„Outcome“ ist eine düstere Komödie, die sich um Reef Hawk dreht, einen gefeierten Hollywood-Star, gespielt von Keanu Reeves. Als Hawk mit einem mysteriösen Video erpresst wird, das sein sorgfältig aufgebautes Image zerstören und seine Karriere beenden könnte, ist er gezwungen, sich den dunklen Abgründen seiner eigenen Vergangenheit zu stellen.

15. April 2026

Margo’s Got Money Troubles

Im Mittelpunkt steht Margo (Fanning), eine Studienabbrecherin und angehende Autorin, die plötzlich mit einem Neugeborenen, wachsenden Rechnungen und immer weniger finanziellen Auswegen klarkommen muss. Ihre Familie ist dabei alles andere als gewöhnlich: eine ehemalige Hooters-Kellnerin als Mutter (Pfeiffer) und ein Ex-Profi-Wrestler als Vater, gespielt von Nick Offerman.

22. April 2026

Criminal Record – Staffel 2

In der zweiten Staffel des packenden Thrillers „Criminal Record“ steht June (gespielt von Cush Jumbo) im Zentrum eines eskalierenden Einsatzes: Sie ist die ranghöchste Beamtin vor Ort, als eine politische Kundgebung von rechtsextremen Gegendemonstranten angegriffen wird. Die gewaltsamen Auseinandersetzungen enden tödlich – ein junger Mann kommt ums Leben.

Von Schuldgefühlen getrieben, setzt June alles daran, den unbekannten Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Ihre wohl einzige Hoffnung ist Daniel (verkörpert von Peter Capaldi), der inzwischen eine Schlüsselrolle in der undurchsichtigen Welt der Polizeigeheimdienste spielt. Er könnte die Antworten liefern, die June braucht – doch um seine Hilfe zu bekommen, muss sie einen gefährlichen Deal eingehen, dessen Konsequenzen kaum abzusehen sind.

29. April 2026

Widow’s Bay

„Widow’s Bay“ spielt in einer verschlafenen Inselstadt, rund 40 Meilen vor der Küste Neuenglands – idyllisch, abgeschieden, und doch liegt etwas Unheilvolles unter der Oberfläche. Bürgermeister Tom Loftis (gespielt von Matthew Rhys) kämpft verzweifelt darum, seine wirtschaftlich angeschlagene Gemeinde wiederzubeleben. Ohne WLAN, mit lückenhaftem Mobilfunkempfang und umgeben von abergläubischen Einwohnern, die fest davon überzeugt sind, dass ihre Insel verflucht ist, steht Loftis unter Dauerbeschuss.

20. Mai 2026

Maximum Pleasure Guaranteed

Der neue schwarzhumorige Thriller „Maximum Pleasure Guaranteed“ rückt Paula in den Mittelpunkt, gespielt von Tatiana Maslany. Die frisch geschiedene Mutter gerät in einen gefährlichen Strudel aus Erpressung, Mord und Jugendfußball, nachdem sie überzeugt ist, Zeugin eines Verbrechens geworden zu sein.

Parallel zu einem zermürbenden Sorgerechtsstreit und einer handfesten Identitätskrise beginnt Paula, auf eigene Faust zu ermitteln. Was als persönlicher Verdacht startet, entwickelt sich rasch zu einer undurchsichtigen Untersuchung, die eine größere Verschwörung ans Licht bringen könnte – und zugleich der Schlüssel sein könnte, ihre Familie und ihr eigenes Selbstverständnis neu zusammenzusetzen.

05. Juni 2026

Cape Fear

„Cape Fear“ ist inspiriert vom 1991er-Remake des gleichnamigen Klassikers, inszeniert von Martin Scorsese und produziert von Steven Spielberg. Die Neuinterpretation erzählt von einer heraufziehenden Bedrohung für die glücklich verheirateten Anwälte Anna (gespielt von Amy Adams) und Tom Bowden (Patrick Wilson).

Als Max Cady (Javier Bardem), der berüchtigte Mörder, den die beiden einst hinter Gitter gebracht haben, aus dem Gefängnis entlassen wird, beginnt ein gnadenloses Katz-und-Maus-Spiel. Cady sinnt auf Rache – und verwandelt das bisher geordnete Leben der Bowdens in einen Albtraum, der unaufhaltsam auf sie zurollt.

19. Juni 2026

Sugar – Staffel 2

Dieses Mal übernimmt Sugar einen neuen, besonders heiklen Fall: Er folgt der Spur des problembehafteten älteren Bruders eines aufstrebenden lokalen Boxers, während die Suche nach dessen geliebter, vermisster Schwester weitergeht. Was zunächst wie ein persönliches Drama wirkt, weitet sich zunehmend zu einer stadtweiten Verschwörung mit düsteren Absichten aus.

Je tiefer Sugar gräbt, desto stärker wird er gezwungen, sich selbst zu hinterfragen. Am Ende steht eine zentrale Frage, die über den Fall hinausweist: Wie weit ist er bereit zu gehen, um das Richtige zu tun?

15. Juli 2026

Lucky

Die neue Limited Series „Lucky“ wird von Anya Taylor-Joy angeführt, die nicht nur die Hauptrolle übernimmt, sondern auch als Executive Producer fungiert. Die Serie basiert auf dem New-York-Times-Bestseller und Reese’s-Book-Club-Titel Lucky von Marissa Stapley.

Im Zentrum steht eine junge Frau, die der kriminellen Welt, in der sie aufgewachsen ist, vor Jahren den Rücken gekehrt hat. Doch um endgültig mit ihrer Vergangenheit abzurechnen, bleibt ihr nur ein Ausweg: Sie muss sich ein letztes Mal ihrer dunklen, kriminellen Seite stellen. Ein spannungsgeladenes Drama über Identität, Schuld und den Preis der Freiheit.

24. Juli 2026

The Dink

Der einst gefeierte Tennis-Juniorstar Dusty Boyd (gespielt von Jake Johnson) ist sportlich abgestürzt und trainiert inzwischen aufsässige Kinder im suburbanen Country Club seines Vaters Chuck (Ed Harris). Auf der verzweifelten Suche nach der Anerkennung seines Vaters stellt sich Dusty blind hinter Chucks erbitterte Fehde gegen den neuesten Trend, der den Club erobert: Pickleball.

Als Dusty jedoch eine alte Verletzung erneut verschlimmert und ihm damit endgültig die Möglichkeit nimmt, Tennis zu spielen, greift er zu einem letzten Mittel der Rehabilitation – dem Undenkbaren. Er probiert Pickleball aus. Und dank seiner charismatischen neuen Partnerin Candace (Mary Steenburgen) stellt er zu seiner eigenen Überraschung fest, dass es ihm tatsächlich Spaß macht.

Zwischen zwei Welten zerrissen, wird Dusty gezwungen, sich den Geistern seiner sportlichen Vergangenheit zu stellen – darunter auch seinem Kindheitsrivalen Andy Roddick, der sich selbst spielt. Am Ende mündet alles in einen verzweifelten Kampf um die Zukunft des Clubs, die Zuneigung seines Vaters – und um Dustys eigene Identität.

04. September 2026

Mayday

Mayday bringt Ryan Reynolds und Kenneth Branagh für eine genreübergreifende, actionreiche Buddy-Komödie zusammen, die den klassischen Spionage-Thriller genüsslich auf den Kopf stellt.

Im Zentrum steht der draufgängerische US-Navy-Pilot Lieutenant Troy „Assassin“ Kelly (Reynolds), der während des Kalten Krieges zu einer streng geheimen Mission über russischem Territorium geschickt wird. Doch der Einsatz geht spektakulär schief – Kelly strandet hinter feindlichen Linien. Als er vom mürrischen Ex-KGB-Agenten Nikolai Ustinov (Branagh) entdeckt wird, scheint sein Schicksal besiegelt.

Sommer 2026

Ted Lasso – Staffel 4

In Staffel vier von „Ted Lasso“ kehrt Ted nach Richmond zurück – und stellt sich seiner bislang größten Herausforderung: Er übernimmt das Traineramt eines Frauenfußballteams in der zweiten Liga.

Im Verlauf der Saison lernen Ted und sein Team, mutig zu sein und ins Ungewisse zu springen, Chancen zu ergreifen, die sie sich zuvor nie zugetraut hätten – ganz im Sinne der Serie, die Optimismus, Teamgeist und persönliches Wachstum in den Mittelpunkt stellt.

09. Oktober 2026

Matchbox The Movie

Inspiriert von den ikonischen Mattel-Spielzeugen, ist „Matchbox The Movie“ ein actionreiches, weltumspannendes Abenteuer über eine Gruppe von Freunden, die sich seit Kindertagen kennen. Ihr Leben gerät aus den Fugen, als Sean (gespielt von John Cena), ein Undercover-CIA-Agent und ihr lange abwesender früherer Anführer, in ihre Kleinstadt zurückkehrt – und sie ungewollt in eine hektische internationale Verfolgungsjagd hineinzieht.

Was als unerwartetes Wiedersehen beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Rennen gegen die Zeit: Plötzlich müssen die Freunde nicht nur zusammenhalten wie früher, sondern sich auch einer Mission stellen, bei der es um nichts Geringeres als die Rettung der Welt geht.

20. November 2026

Way of the Warrior Kid

Die Middle School ist für Marc (gespielt von Jude Hill) ein Albtraum: Der gutmütige Junge wird von Mitschülern gemobbt und hat das Gefühl, überall hinterherzuhinken – in der Schule, im Sportunterricht und selbst beim Freundschaften schließen. Das ändert sich, als sein verletzter Onkel Jake (Chris Pratt), ein hoch dekorierter Navy SEAL, den Sommer bei Marc und seiner Mutter Sarah (Linda Cardellini) verbringt, um sich zu erholen.

Um Marc zu helfen, sich zu behaupten, entwickelt Jake ein ehrgeiziges Trainingsprogramm namens „Operation Warrior Kid“, inspiriert von seiner Zeit bei den SEALs. Doch statt seinem Neffen beizubringen, wie man kämpft, zeigt Jake ihm, was wahre Stärke und Mut wirklich bedeuten – während er sich zugleich seinen eigenen inneren Dämonen stellt.