Wer ein neues Smartphone kauft, achtet vor allem auf zwei Dinge: den Preis und die Akkulaufzeit. Das zeigte zuletzt eine aktuelle Umfrage von CNET und YouGov, in der Leser die längere Akkulaufzeit als zweitwichtigstes Kaufkriterium nannten. CNET hat daraufhin 35 verschiedene Smartphone-Modelle einem umfangreichen Akkutest unterzogen. Apple schneidet dabei besonders gut ab.

Das iPhone 17 Pro Max überzeugt

An der Spitze der Akku-Rangliste steht das iPhone 17 Pro Max. Auf dem Papier wäre das kaum zu erwarten gewesen, denn der verbaute Akku liegt mit 5.088 mAh nur im Mittelfeld der getesteten Geräte. Die hervorragende Platzierung erklärt sich durch die Energieeffizienz des A19 Pro Chips sowie die präzise Abstimmung von Hardware und Software, für die Apple bekannt ist.

CNET führte zwei verschiedene Benchmark-Tests durch. Im ersten streamte das Team drei Stunden lang Videos über WLAN bei voller Bildschirmhelligkeit. Im zweiten, einem 45-minütigen Belastungstest, wechselten sich Gaming, Video-Streaming, Social Media und Videoanrufe ab. In beiden Szenarien landete das iPhone 17 Pro Max auf dem ersten Platz.

Noch eindrucksvoller fällt der Vergleich beim normalen iPhone 17 aus. Das Basismodell erreichte den geteilten zweiten Platz, gemeinsam mit dem OnePlus 15, obwohl der iPhone-Akku mit 3.692 mAh nur halb so groß ist wie beim Konkurrenten mit 7.300 mAh. Hier zeigt sich besonders deutlich, dass schiere Kapazität allein keine gute Laufzeit garantiert.

Apple führt auch den Markenvergleich an

CNET berechnete zusätzlich einen Durchschnittswert für jede Smartphone-Marke. Auch hier führt Apple mit einer Wertung von 91,7 Prozent das Feld an. OnePlus folgt knapp dahinter, während Motorola, Samsung und Google mehrere Prozentpunkte zurückliegen.