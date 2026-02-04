Vergangene Woche hat Apple die AirTags 2 auf den Markt gebracht. Parallel warten wir Aktuell warten auf ein neues MacBook Pro mit M5 Pro- und M5 Max-Chip, welches in Kürze erscheinen könnte. Allerdings gibt es weitere Apple Produkte, die „reif“ für ein Upgrade sind. Wir denken an den HomePod mini 2, eine neue Generation von Apple TV 4K sowie das Apple Studio Display 2.

Diese drei Apple-Produkte sind „reif“ für ein Upgrade

Hier ein Überblick über drei Apple-Produkte, die mal wieder ein Upgrade verdient hätten. Es sind Geräte, die seit Jahren keine neue Version mehr gesehen haben oder ungewöhnlich lange unverändert blieben.

Apple Studio Display 2

Der Studio Display ist zuletzt vor vier Jahren aktualisiert worden – für ein Apple-Display ist das ein ungewöhnlich langer Zeitraum. Jetzt soll bald ein Nachfolger erscheinen, vermutlich mit:

A19-Chip

ProMotion-120-Hz-Bildschirm

HDR-Unterstützung

womöglich verbesserte Kamera (z. B. Center Stage)

Das neue Modell könnte zeitgleich mit den M5 Pro/Max-MacBook-Pros vorgestellt werden.

HomePod mini 2

Der HomePod mini ist über fünf Jahre alt und soll in frischer Form zurückkehren, voraussichtlich im Frühjahr 2026. Die erwarteten Neuerungen umfassen:

leistungsfähigerer S-Chip

bessere Audioqualität

Unterstützung für Apples neue Siri/Apple Intelligence-Funktionen

Ultra Breitband-Chip der zweiten Generation

N1-Wireless-Chip

neue Farbvarianten

Der HomePod mini 2 soll aktuellen Einschätzungen zufolge im Frühjahr auf den Markt kommen. Ein Launch im März oder April gilt als wahrscheinlich und könnte zeitlich mit der Veröffentlichung von iOS 26.4 zusammenfallen.

Neuer Apple TV 4K

Auch das derzeitige Apple TV 4K stammt schon aus dem Jahr 2022 und soll ein Update erhalten – wahrscheinlich ebenfalls im Frühling. Zu den möglichen Verbesserungen gehören:

A17 Pro-Chip

Apple Intelligence & Siri-AI-Support

Dolby Vision 2

N1-Wireless-Chip

eventuell sogar eine eingebaute Kamera (spekulativ)

Alle drei Geräte sind verhältnismäßig alt. Von daher könnte Ihnen eine Frischzellenkur gut tun. Es müssen keine revolutionären Neuerungen sein, ein Leistungsupgrade bzw. punktuelle Verbesserungen sind Willkommen.