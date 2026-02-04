Vor wenigen Augenblicken hat Apple den Release Candidate für iOS 26.3 und iPadOS 26.3 für eingetragene Entwickler veröffentlicht. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass sich Entwickler ein letztes Mal vor der finalen Freigabe mit den X.3 Updates beschäftigen können.

Apple gibt Release Candidate zu iOS 26.3 & iPadOS 26.3 frei

Seit Mitte Dezember läuft die Beta-Phase zu iOS 26.3 und iPadOS 26.3. Nun befinden wir uns definitiv auf der Zielgeraden. Nachdem Mitte Januar die Beta 2 und Ende Januar die Beta 3 erschien, steht ab sofort der Release Candidate auf den Apple Servern bereit.

Die erste Beta hat bereits gezeigt, wohin die Reise geht. Apple implementiert kleinere Neuerungen, beseitigt Fehler und arbeitet an der allgemeinen Systemleistung. iOS 26.3 beinhaltet unter anderem eine neue Option, um Anwendern den Wechsel von iOS zu Android zu erleichtern. Umgekehrt stellt auch Google eine passende Lösung für den vereinfachten Wechsel von Android zu iOS bereit. Um den Vorgaben der EU zu entsprechen, gibt es zudem eine weitere neue Option in den Benachrichtigungseinstellungen. Diese ermöglicht es, Mitteilungen an tragbare Geräte von Drittanbietern (z. B. Android-Smartwatches) weiterzuleiten. Darüber hinaus haben die Wallaper eine neue Sektion „Wetter“ erhalten. Bisher waren Wetter und Astronomie in einer gemeinsamen Rubrik untergebracht, nun wurde dieser Bereich aufgeteilt.

Aus der Beta 2 geht hervor, dass Apple an der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu RCS-Nachrichten arbeitet. Die Beta 3 brachte die Option „Genauen Standort für Mobilfunknetze begrenzen.

Der Release Candidate ist für gewöhnlich die letzte Vorabversion vor der finalen Freigabe. Sollte Apple keine größeren Bugs mehr entdecken, wird der RC zur finalen Version deklariert. Aktuell gehen wir von einer Freigabe von iOS 26.3 und iPadOS 26.3 Anfang nächster Woche aus.

Update

Der Release Candidate zu macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3, HomePod Software 26.3 und visionOS 26.3 ist ebenfalls da.