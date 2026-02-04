Apple bereitet anscheinend den Launch der neuen MacBook Pro Modelle mit M5 Pro und M5 Max Chips vor. Ein Apple Premium Reseller hat gegenüber MacRumors bestätigt, dass die aktuellen Lagerbestände ungewöhnlich niedrig sind. Das ist ein bekanntes Muster, denn Apple koordiniert vor Produktneuheiten gezielt die Warenbestände seiner Handelspartner, um diese nicht auf veralteter Hardware sitzen zu lassen.

Weitere Hinweise auf den Marktstart

Bereits am Wochenende berichtete Bloomberg, dass die neuen MacBook Pro Modelle zusammen mit macOS Tahoe 26.3 im Februar oder März erscheinen sollen. Ein weiteres Indiz liefert die kürzlich veröffentlichte Xcode 26.3 Release Candidate Version. Normalerweise erscheinen iOS und macOS Release Candidates zeitgleich mit Xcode, doch dieses Mal fehlen beide noch.

Die Zurückhaltung ist kein Zufall. Apple hat in der Vergangenheit macOS Release Candidates bewusst verzögert, wenn diese Hinweise auf neue Hardware enthielten. Vor dem Launch der M3 Macs im Oktober 2023 etwa erschien der iOS 17.1 Release Candidate am 17. Oktober, während der macOS 14.1 RC erst einen Tag nach der Mac-Vorstellung folgte. Das gleiche Muster zeigte sich bei den ersten M1 Macs und dem M2 Mac mini.

Dass nun auch der iOS Release Candidate fehlt, macht die Prognose etwas schwieriger. Theoretisch könnte Apple die neuen MacBook Pro Modelle bereits heute vorstellen. Möglich ist aber auch, dass die RCs einfach noch nicht fertig sind und wir uns noch ein bis zwei Wochen gedulden müssen.

Das 14 Zoll MacBook Pro mit dem Basis M5 Chip ist bereits erhältlich. Jetzt warten nur noch die leistungsstärkeren 14 Zoll und 16 Zoll Varianten mit M5 Pro und M5 Max auf ihre Premiere.