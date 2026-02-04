Erst kürzlich haben wir euch über ein Update der Apple Sports-App informiert. Das Update auf Version 3.7 brachte unter anderem Unterstützung für den DFB-Pokal und Golf. Nun kündigen sich die ersten Neuerungen an, die das kommenden Update auf Version 3.8 mit sich bringen wird.

Apple Sports-App: sechs neue Ligen kündigen sich an

Apple baut sein Apple Sports-Angebot weiter aus: Laut Code-Hinweisen, über die Macrumors gestolpert ist, plant Apple, sechs zusätzliche Fußball-Ligen aus Südamerika in das kommende Update der Sports-App zu integrieren.

Bei den Ligen soll es sich um

Brasilien Serie A

Argentinien Primera A

Kolumbien Primera Liga

Ecuador Serie A

Peru Primera Division

Chile Primera Division

handeln.

Damit würde sich Apples Sport-Portfolio über die bisherigen Inhalte (wie Bundesliga, NFL, MLB, NBA, NHL, Premier League und Formel 1) hinaus auf weitere internationale Top-Fußballligen erweitern. Die Unterstützung dieser südamerikanischen Wettbewerbe soll offenbar mit der Version 3.8 der Apple Sports-App kommen und den Fans umfassendere Live-Scores und Statistiken bieten.