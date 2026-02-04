Erst kürzlich haben wir euch über ein Update der Apple Sports-App informiert. Das Update auf Version 3.7 brachte unter anderem Unterstützung für den DFB-Pokal und Golf. Nun kündigen sich die ersten Neuerungen an, die das kommenden Update auf Version 3.8 mit sich bringen wird.
Apple Sports-App: sechs neue Ligen kündigen sich an
Apple baut sein Apple Sports-Angebot weiter aus: Laut Code-Hinweisen, über die Macrumors gestolpert ist, plant Apple, sechs zusätzliche Fußball-Ligen aus Südamerika in das kommende Update der Sports-App zu integrieren.
Bei den Ligen soll es sich um
- Brasilien Serie A
- Argentinien Primera A
- Kolumbien Primera Liga
- Ecuador Serie A
- Peru Primera Division
- Chile Primera Division
handeln.
Damit würde sich Apples Sport-Portfolio über die bisherigen Inhalte (wie Bundesliga, NFL, MLB, NBA, NHL, Premier League und Formel 1) hinaus auf weitere internationale Top-Fußballligen erweitern. Die Unterstützung dieser südamerikanischen Wettbewerbe soll offenbar mit der Version 3.8 der Apple Sports-App kommen und den Fans umfassendere Live-Scores und Statistiken bieten.
