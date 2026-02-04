In wenigen Tagen ist es soweit. Der Super Bowl LX wird in der Nacht von Sonntag auf Montag, 8. Februar, im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien, ausgetragen. DAZN überträgt das größte Einzelsportereignis der Welt live und in voller Länge. Die Berichterstattung startet um 23:00 Uhr, der Kick-off folgt um 00:30 Uhr (jeweils deutscher Zeit) – inklusive ausführlicher Vorberichte, Expertenrunden, des Spiels selbst und der Halftime Show. Passend zum Event erhaltet ihr den NFL Game Pass über DAZN für nur 0,99 Euro.

Super Bowl LX: NFL Game Pass über DAZN für 0,99 Euro

Im Endspiel stehen sich die New England Patriots und die Seattle Seahawks gegenüber. Die Patriots sicherten sich ihr Ticket mit einem hart umkämpften 10:7-Erfolg im defensiv geprägten AFC Championship Game bei den Denver Broncos. Die Seahawks setzten sich hingegen in einem spektakulären NFC-Finale mit 31:27 gegen die Los Angeles Rams durch.

Live-Vorberichterstattung startet ab 23 Uhr

Bereits ab 23:00 Uhr startet auf DAZN die große Live-Vorberichterstattung zum Super Bowl LX, die Fans umfassend auf das Highlight einstimmt. Moderiert wird die Sendung von den ENDZN-Hosts Florian Hauser und Christoph Stadtler, die gemeinsam durch ein hochkarätig besetztes Super-Bowl-Panel führen. Mit Analysen, Hintergrundgeschichten, Diskussionen und persönlichen Einblicken stimmen sie auf das Duell zwischen den Patriots und den Seahawks ein

Mit dem Kick-off des Super Bowl LX um 00:30 Uhr übernimmt Christoph Stadtler den Kommentar des Spiels. Ihm zur Seite stehen Nadine Nurasyid und Roman Motzkus, die das Geschehen auf dem Feld fachkundig analysieren. In den Spielpausen kehrt Florian Hauser zurück ins Studio und führt durch die weiteren Programmpunkte – inklusive Einordnung der Halftime Show sowie fortlaufender Analyse des Spiels.

Apple Music Halftime Show

Ein unverzichtbarer Höhepunkt des Super Bowls ist die weltberühmte Halftime Show. In diesem Jahr steht Bad Bunny als Headliner auf der Bühne und liefert eines der musikalischen Highlights des Jahres – live auf DAZN und weltweit verfolgt von mehreren hundert Millionen Zuschauer.

DAZN bietet zwei Wege für die ultimative NFL-Experience zum Super Bowl LX an