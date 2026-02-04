Vor rund einem Monat kündigte die Deutsche Telekom neue MagentaMobil-Tarife an. Diese lassen sich ab sofort buchen. Neu ist, dass Datenvolumen für Reisen außerhalb der EU in allen MagentaMobil Tarifen inklusive ist. Neu ist zudem, dass sämtliche Vorteile der Hauptkarte auch mit den neuen PlusKarten genutzt werden können. Im MagentaMobil L und XL sind MultiSIM und eine Flatrate für Auslandstelefonie inkludiert.

Telekom wertet ihre MagentaMobil-Tarife auf und erweitert ab sofort die Inklusivleistungen für Haupt- und PlusKarten. Im Mittelpunkt stehen diesmal zusätzliche Datenkontingente für Reisen außerhalb der Europäischen Union. Für einen entspannten Start in den Urlaub stattet die Telekom ihre neuen MagentaMobil-Tarife mit inkludiertem Datenvolumen für die Ländergruppen 2 und 3 aus.

Dabei staffeln sich die jährlichen Datenkontingente je nach Tarif: MagentaMobil XL bietet 50 GB, MagentaMobil L 25 GB, MagentaMobil M 10 GB und MagentaMobil S 4 GB. Selbst der Einstiegstarif MagentaMobil XS enthält künftig 2 GB Datenvolumen für die Nutzung außerhalb der EU.

Alle Tarifleistungen der Hauptkarte gelten auch für die neuen PlusKarten.

Die neuen Telekom Mobilfunktarife im Überblick

MagentaMobil S

30 GB Datenvolumen für 39,95 € mtl.

4 GB Datenvolumen/Jahr für Roaming in LG 2/3

Unbegrenztes Datenvolumen mit einer PlusKarte ab 19,95 € mtl. und MagentaEINS

MagentaMobil M

50 GB Datenvolumen für 49,95 € mtl.

10 GB Datenvolumen/Jahr für Roaming in LG 2/3

Unbegrenztes Datenvolumen mit einer PlusKarte ab 19,95 € mtl.

MagentaMobil L

100 GB Datenvolumen für 59,95 € mtl.

25 GB Datenvolumen/Jahr für Roaming in LG 2/3

Unbegrenztes Datenvolumen mit einer PlusKarte ab 19,95 € mtl.

Flatrate für Auslandstelefonie (EU+CH+UK+TR)

1 kostenlose MultiSIM

MagentaMobil XL

Unbegrenztes Datenvolumen für 84,95 € mtl.

50 GB Datenvolumen/Jahr für Roaming in LG 2/3

Flatrate für Auslandstelefonie (EU+CH+UK+TR)

2 kostenlose MultiSIM

Preise für Zusatzkarten

Erste PlusKarte: 19,95 €/Monat

Jede weitere PlusKarte+: 14,95 €/Monat

PlusKarte Kids&Teens (6–17 Jahre): 9,95 €/Monat

PlusKarte Data: 14,95 €/Monat

