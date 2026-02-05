Insgesamt vier neue Spiele starten am heutigen Tag auf Apple Arcade. Das vermutlich namhafteste Spiel ist Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition. Dazu gesellen sich Retrocade, Felicity’s Door und I Love Hue Too+.

Apple Arcade: Vier neue Spiele im Februar 2026

Im vergangenen Monat hatte Apple vier neue Spiele für seinen Spiele-Abo-Dienst Apple Arcade angekündigt. Am heutigen 05. Februar 2026 ist es soweit und Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition, Retrocade, Felicity’s Door und I Love Hue Too+ sind verfügbar.

Blicken wir zunächst auf Sid Meier’s Civilization VII Arcade Edition. Das bislang nur vom PC bekannte AAA-Spielerlebnis ist ab sofort auch mobil verfügbar und lässt sich auf iPhone, iPad und Mac spielen. In einem neuen, wegweisenden Kapitel der ikonischen Spielereihe entwickeln sich Imperien mit jeder anbrechenden Epoche der Menschheitsgeschichte weiter. Die strategischen Entscheidungen der Spielerinnen und Spieler beeinflussen dabei maßgeblich die kulturelle Ausrichtung und Entwicklung ihrer Zivilisation. Ganz gleich, ob man sich an historischen Vorbildern orientiert oder eine völlig neue Vision verfolgt – am Ende entsteht ein eigenes Vermächtnis, das die Zeit überdauert.

Retrocade bringt eine kuratierte Auswahl gefeierter Klassiker aus der goldenen Arcade-Ära an einen Ort – ganz ohne Münzeinwurf. Auf der Apple Vision Pro tauchen Spielerinnen und Spieler vollständig in eine authentische Spielhallenatmosphäre ein und erleben Kulttitel wie Asteroids, Bubble Bobble, Centipede, Galaga und viele weitere so, wie sie ursprünglich erschienen sind. Darüber hinaus lassen sich die Retrocade-Spiele auch bequem auf iPhone und iPad spielen.

Mit Felicity’s Door erscheint ein brandneues Rhythmusspiel, das Spieler auf eine stimmungsvolle Reise durch die magische Traumwelt von Tom und Felicity entführt. Gemeinsam mit den Zwillingen und ihrem liebenswerten Bären Mi-chan führt das Abenteuer tief ins Weltall, entlang schroffer Küstenklippen und durch weitläufige Cyberpunk-Metropolen.

Ergänzt wird das Line-up durch den beliebten App-Store-Titel I Love Hue Too+ – ein psychedelisches Puzzlespiel voller Farben, Licht und Formen, bei dem bunte Mosaiksteine zu harmonisch geordneten Farbspektren zusammengesetzt werden.