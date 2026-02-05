Apple hat ein neues Apple Education Hub in Bengaluru eröffnet, das als zentrales Schulungs- und Koordinationszentrum für technische Weiterbildung in seinem Liefernetzwerk in Indien dient. Dort sollen ab März 2026 Kurse starten, die sich unter anderem auf digitale Grundbildung und Swift-Programmierung konzentrieren – unterstützt durch die Manipal Academy of Higher Education.

Apple startet neues Bildungszentrum in Indien

Dazu wird ein neues Bildungszentrum in Bengaluru eröffnet und das Angebot an Entwicklungskursen in den Produktionsstätten seiner Zulieferer im ganzen Land erweitert. Das Apple Education Hub, das erste seiner Art in Indien, arbeitet mit der Manipal Academy of Higher Education (MAHE) zusammen und bietet ab März neue Kurse an.

Parallel dazu erweitert Apple seine Schulungsangebote an mehr als 25 Standorten bei Zulieferern im ganzen Land. Das erweiterte Curriculum umfasst künftig digitale Kompetenzen, Swift-Coding, Robotik, Automatisierungstechnologien und Smart-Manufacturing-Praxis. Die Maßnahme wird aus Apples 50-Millionen-Dollar Supplier Employee Development Fund finanziert, der internationale Bildungs- und Trainingsinitiativen innerhalb der Lieferkette unterstützt.

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Ausbau des Robotik-Bildungsprogramms, das Ende 2024 in Indien gestartet wurde. Dieses Programm schult zunächst Fabrik-Instruktoren in spezialisierten Robotik-Labs, die das Gelernte dann in eigenen Einrichtungen weitergeben. Apple plant, das Robotik-Training noch 2026 auf weitere Standorte auszuweiten.