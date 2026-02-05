Für Fans von Apple-Monitoren könnte 2026 ein besonderes Jahr werden. Nach über vier Jahren Funkstille soll endlich ein Nachfolger des Studio Display erscheinen. Der Monitor geistert schon länger durch die Gerüchteküche, nun sorgt ein interessantes Detail erneut für Gesprächsstoff. So wird das Studio Display 2 angeblich eine maximale Bildwiederholrate von 90 Hertz erreichen, was für Apple-Verhältnisse eine ungewöhnliche Wahl wäre.

Warum ausgerechnet 90 Hertz?

Bereits im November 2024 behauptete ein anonymer Zuhörer des Relay-FM-Podcasts „Upgrade“, dass Apple an einer 90-Hertz-Technologie arbeite. Diese solle nicht nur im nächsten Studio Display zum Einsatz kommen, sondern auch in zukünftigen Modellen des iPad Air sowie des iMac. Jetzt hat ein Leaker gegenüber MacRumors diese Behauptung bestätigt. Seine Informationen stammen aus einem internen Build von iOS 26, der im Netz aufgetaucht ist. Mehrere Code-Strings sowie Referenzen zu Display-Controllern sollen auf eine maximale Bildwiederholrate von 90 Hertz hindeuten.

Die meisten Apple-Geräte bieten entweder 60 oder 120 Hertz, weshalb die Wahl von 90 Hertz als Mittelweg zunächst verwundert. Der Tippgeber liefert jedoch auch eine Erklärung. Thunderbolt 5 kann zwar 5K-Auflösung bei 120 Hertz ohne Komprimierung übertragen, doch Apple möchte vermutlich genügend Bandbreite für angeschlossene Geräte sowie Peripherie freihalten. Mit 90 Hertz ließe sich ein spürbarer Fortschritt gegenüber den aktuellen 60 Hertz erzielen, ohne die Schnittstelle vollständig auszulasten.

Trotz der vielen Hinweise bleibt Skepsis angebracht. Der interne iOS 26 Build stammt von Anfang 2025. Apples Pläne können sich seitdem durchaus geändert haben. Bis zur offiziellen Ankündigung bleibt offen, ob das neue Studio Display tatsächlich mit 90 Hertz erscheint oder ob Apple doch auf die 120 Hertz setzt.

Was sonst noch erwartet wird

Neben der erhöhten Bildwiederholrate kursieren weitere Gerüchte über das kommende Studio Display. So soll Apple auf eine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung setzen, was zusammen mit der erwarteten HDR-Unterstützung ein willkommenes Upgrade wäre. Auch der Einsatz eines A19 Chip oder A19 Pro Chip ist im Gespräch. Laut Bloomberg-Journalist Mark Gurman plant Apple die Veröffentlichung für die erste Jahreshälfte 2026. Die Zeitangabe passt zu einem kürzlichen Fund in einer chinesischen Zulassungsdatenbank, wo ein unveröffentlichter Apple-Monitor mit der Modellnummer A3350 aufgetaucht ist.