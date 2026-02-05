Der Chef der Formula 1 – Stefano Domenicali – hat beim Apple TV Press Day eine mögliche Fortsetzung des Kinofilms „F1: Der Film“ ins Spiel gebracht. Laut dem Bericht äußerte Domenicali, dass der große Erfolg des ersten Films und die enge Zusammenarbeit mit Apple eine „natürliche Entwicklung“ für weitere Geschichten rund um die Königsklasse des Motorsports darstelle – auch wenn noch keine offiziellen Pläne bestätigt wurden.

„F1 – Der Film“: Formel-1-CEO deutet Fortsetzung an

„F1 – Der Film“ gilt als der „erfolgreichsten Sportfilm aller Zeiten„. Da ist es normal, dass die Verantwortlichen über eine Fortsetzung nachdenken. Die Äußerungen von Stefano Domenicali legen nahe, dass Apple und die Formel 1 tatsächlich eine mögliche Fortsetzung in Betracht ziehen. besonders angesichts des breiten Interesses von Fans und der starken Präsenz der Marke im Film- und Streamingsegment.

Domenicali beschrieb den ersten Film als einen Meilenstein für die Formel 1 in der Entertainment-Welt und deutete an, dass weitere Projekte durchaus im Bereich des Möglichen sind – ob als Blockbuster-Film, Serie oder anderes Format.

Kurz gesagt: Ein „F1: The Movie“-Sequel ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber der Tonfall der Aussagen und der Erfolg des Originals könnten die Entwicklung einer zweiten Produktion durchaus befördern. Domenicali deutete an, dass ein Sequel zu „F1: The Movie“ ab 2028 denkbar wäre.

„Relevanz ist der Schlüssel zu unserem Erfolg – Relevanz auf der richtigen Plattform“, erklärte der Formula 1-CEO mit Blick auf die Partnerschaft mit Apple. Apples SVP of Services Eddy Cue ergänzte derweil, welche Inhalte bereits Teil der F1-Zusammenarbeit sind – und unterstrich damit den strategischen Ansatz, Motorsport-Content gezielt über Apples Plattformen zu bündeln.

Apple TV ist ab diesem Jahr der exklusive F1-Streaming-Partner in den USA.