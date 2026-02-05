Gerüchten zufolge wird Apple im Herbst dieses Jahres sein erstes faltbare iPhone auf den Markt bringen. Offenbar arbeitet Apple daran, das Display des sogenannten iPhone Fold besonders robust und widerstandsfähig zu machen. Damit möchte sich der Hersteller von der Konkurrenz abheben.

iPhone Fold: Apple möchte mit widerstandsfähigem Display überzeugen

Macrumors zitiert einen Bericht von The Elec, in dem es heißt, dass Apple aktuell den Einsatz einer transparenten Polyimid-Schicht als zusätzliche Schutzlage für das Display seines ersten faltbaren iPhones prüft. Diese Folie soll oberhalb des ultradünnen Glases (UTG) sitzen, das im faltbaren Bildschirm zum Einsatz kommt. Dem Bericht zufolge testet Apple derzeit zwei Materialien für diese äußere Schutzschicht: Polyethylenterephthalat (PET) und klares Polyimid (CPI).

Bei heutigen Foldables sorgt UTG zwar für bessere Bildschärfe und höhere Steifigkeit, dennoch ist eine flexible Polymerfolie auf der Glasoberfläche unverzichtbar, um Kratzer und Beschädigungen zu vermeiden. Genau diese Schicht ist es, die Nutzer tatsächlich berühren – und damit entscheidend für Haltbarkeit und Haptik des Displays.

Samsung setzt bei seinen aktuellen Foldables, darunter Galaxy Z Fold und Galaxy Z Flip, auf PET-Folie als Schutzschicht über dem ultradünnen Glas. Apple erwägt mit CPI offenbar bewusst einen anderen Ansatz, um sich technisch zu differenzieren. Zwar ist CPI teurer als PET, bietet dafür aber eine höhere Oberflächenhärte und bessere Kratzfestigkeit – Eigenschaften, die für die Langzeitqualität eines faltbaren Displays eine zentrale Rolle spielen dürften.

Zu den weiteren Gerüchten zum iPhone Fold gehören ein 7,8-Zoll-Innendisplay ohne sichtbare Falte, ein 5,5-Zoll-Außendisplay, Touch ID, zwei Rückkameras und der A20-Chip.