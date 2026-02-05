Mit großen Schritten bewegen wir uns auf den Start der zweiten Staffel zu “Monarch: Legacy of Monsters“ zu. Nachdem wir im vergangenen Monat den offiziellen Teaser zu Gesicht bekommen haben, hat Apple TV nun den offiziellen Trailer veröffentlicht.

“Monarch: Legacy of Monsters – Staffel 2”: Offizieller Trailer ist da [Apple TV]

Im Rahmen des Apple TV Press Day 2026 stellte die Besetzung von Monarch: Legacy of Monsters heute den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel vor. Die neue Staffel der erfolgreichen Monsterverse-Serie von Legendary Television wartet erneut mit einem hochkarätigen Cast auf, darunter Kurt Russell, Wyatt Russell, Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Joe Tippett und Anders Holm.

Die zehnteilige zweite Staffel feiert ihre Premiere am Freitag, den 27. Februar 2026, mit der ersten Folge. Anschließend erscheint bis zum 1. Mai 2026 jeden Freitag eine neue Episode.

Die erste Staffel von Monarch: Legacy of Monsters folgt zwei Geschwistern, die den rätselhaften Spuren ihrer Familiengeschichte nachgehen und dabei auf die geheimnisvolle Organisation Monarch stoßen. Ihre Nachforschungen führen sie immer tiefer in eine von Monstern geprägte Welt und schließlich zu Armeeoffizier Lee Shaw, verkörpert von Kurt Russell und Wyatt Russell. Die Handlung entfaltet sich parallel in den 1950er-Jahren und rund fünf Jahrzehnte später, als Monarch durch Shaws verborgenes Wissen zunehmend in Gefahr gerät.

Die zweite Staffel von Monarch: Legacy of Monsters startet mit einem düsteren Ausblick: Das Schicksal von Monarch – und womöglich der gesamten Welt – steht auf dem Spiel. Die Geschichte vertieft sich zu einer epischen Saga, die lang verborgene Geheimnisse ans Licht bringt und Helden wie Widersacher auf Kongs Schädelinsel erneut zusammenführt. Dort wartet nicht nur ein geheimnisvolles neues Dorf, sondern auch ein mythischer Titan, der aus den Tiefen des Meeres auftaucht.

Vergangene Ereignisse werfen lange Schatten bis in die Gegenwart und lassen die Grenzen zwischen Familie, Freundschaft und Feindschaft zunehmend verschwimmen – vor dem drohenden Hintergrund eines alles verändernden Ereignisses. Wie bereits angekündigt, kehren Kong und Godzilla zurück. Zudem feiert ein neuer Titan seinen Einstand: Titan X. Er ist nun offiziell entfesselt – und mehr als nur ein weiteres Monster. Titan X verkörpert eine lebende Katastrophe.